25 Jahre Unesco-Erbe: Festung, Altstadt, Lebensspuren

Daniel CONRAD Am 13. Juli startet die Ausstellung „Luxembourg-Ville, de la forteresse au patrimoine mondial Unesco“, die an die Titelvergabe der Unesco vor 25 Jahren an die Hauptstadt erinnert.

In der dunklen Ecke der Schau „Luxembourg-Ville, de la forteresse au patrimoine mondial Unesco“ im Ratskeller wird es auch inhaltlich düster. Schwarz-weiß Bilder in Leuchtkästen vor schwarzem Hintergrund werfen Schatten auf das Klischeebild: So hat es im Grund, an den alten Festungsmauern und in der Altstadt mal ausgesehen? Mit der heutigen Atmosphäre scheint das so gar nichts mehr zu tun zu haben – auch weil mit dem vor 25 Jahren verliehenen Titel viel Aufwertung des Gesamtareals passiert ist ...