160.000 Besucher sahen Marx-Ausstellungen in Trier

Ein "höchst erfolgreiches Kulturhighlight" sei das Marx-Jubiläum gewesen, so der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf.

(KNA) - Nach 147 Tagen sind am Sonntag in Trier große Jubiläumsausstellungen zu Karl Marx zu Ende gegangen. Die Veranstalter sprachen von rund 160.000 Museumsbesuchen. Anlass der Schauen war die Geburt des Philosophen, Wirtschafts- und Religionskritikers vor 200 Jahren in Trier.

Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) bezeichnete das Marx-Jubiläum zum Abschluss als "höchst erfolgreiches, internationales Kulturhighlight des Jahres". Die Veranstalter erklärten, 30 Jahre nach der innerdeutschen Teilung hätten die Ausstellungen einen "neuen Blick auf das schwierige und polarisierende Thema 'Marx' gerichtet".

Mit mehreren Sonderschauen und einer Dauerausstellung in seinem Geburtshaus erinnerte die Stadt Trier im Jubiläumsjahr an einen ihrer berühmtesten Bürger. In der Landesausstellung "Karl Marx 1818 - 1883. Leben. Werk. Zeit." waren 400 Exponate aus Europa zu sehen, darunter Originaldokumente wie das einzige erhaltene Manuskript seines Hauptwerks "Das Kapital". Das Museum am Dom des Bistums Trier beleuchtete in der Sonderausstellung "LebensWert Arbeit" aktuelle Fragen zum Thema Arbeit. Die Kunstausstellung zeichnete das Spannungsfeld von Arbeitsleben und Menschenwürde nach. Museumsdirektor Markus Groß-Morgen sagte, das Projekt sei "aufs Ganze gesehen ein großer Erfolg und ein wichtiger, aktueller Beitrag zum Karl-Marx-Jubiläumsjahr" gewesen.

Die Schau erinnerte zudem an den ebenfalls aus Trier stammenden Vordenker der katholischen Soziallehre, Oswald von Nell-Breuning (1890-1991). Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung war Trägerin der Dauerausstellung "Von Trier in die Welt: Karl Marx, seine Ideen und ihre Wirkung bis heute" im Geburtshaus, dem Museum Karl-Marx-Haus. Dort war neben einer Taschenuhr des Kapitalismuskritikers erstmals auch sein Sterbesessel zu sehen. Marx starb am 14. März 1883 in London.