16 Titel in der Endauswahl

Daniel CONRAD Die Shortlist für den Buchpräis 2021 steht. 16 Titel haben es zu Nominierungen in den vier Kategorien geschafft.

Die Shortlist für den Buchpräis 2021 steht. 16 Titel haben es zu Nominierungen in den vier Kategorien geschafft. Das teilte der Präsident der Lëtzebuerger Bicherediteuren, Ian de Toffoli in einem Schreiben mit. „De Gewënner gëtt den 18. November zu Walfer bekannt ginn, op der Zeremonie vun der Remise vum Präis.“ Die Jury setzt sich in diesem Jahr aus Marcel Kieffer (Journalist), Isabelle Marinov (Autrice), Romy Liefgen (Libraire), Miriam Rosner (Grafikerin) und Pascal Seil (Centre national de littérature) zusammen.

Hier die Nominierungen in der Übersicht:

Literatur

Jemp Schuster, „Blutsëffer“, Editions Imprimerie Centrale

Tullio Forgiarini, „Céruse“, Hydre Editions

Nathalie Ronvaux, „Chesterfield du cinquième“, Editions Guy Binsfeld

Jean Back, „L’Arc di Marianna“, Editions Guy Binsfeld

Guy Helminger, „Die Lombardi-Affäre“, capybarabooks

Sachbicher

John Marshall, „#LuxUKLinks“, Maison Moderne

Anna Molzahn, „Lëtzebuerger Ardennen“, Editions Schortgen

„Guide historique et architectural“, capybarabooks

Heidi Howcroft & Marianne Majerus, „Luxemburg Land der Rosen“, Editions Schortgen

Jean Bour, „Les crimes devant les magistrats luxembourgeois“, Paul Bauler Editions

Kannerbicher

Marina Fonseca & Lisa Junius, „Waking the Mountain“, Zoom Editions

Marie Isabelle Callier, „Ma famille Patchwork. Une petite catastrophe“, PersPektiv Editions

Sonja Bintner, „12 Nei Gutt-Nuecht Geschichten“, Editions Phi

Design

„40 Years Valentiny Architects: Stories from the Inside“, Point Nemo Publishing

John Marshall, „#LuxUKLinks“, Maison Moderne

Marina Fonseca & Lisa Junius, „Waking the Mountain“, Zoom Editions

