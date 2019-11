150 Jahre Suezkanal: Ein Luxemburger Zeitzeuge anno 1867

Zweieinhalb Jahre vor seiner Eröffnung besuchte der Luxemburger Tony Dutreux den Suezkanal. Ein einzigartiges Zeitdokument.

Als vor 150 Jahren der Suezkanal feierlich eingeweiht wurde, blickten die Augen der Weltöffentlichkeit nach Ägypten. Doch bereits 1867 hatte der Luxemburger Orientreisende Tony Dutreux aus Kockelscheuer sich die pharanonische Baustelle angeschaut - und in Briefen und Fotografien seine Eindrücke ausgiebig dokumentiert. Eine Kapitel Weltgeschichte aus Luxemburger Warte, das Besucher aktuell in Peppingen entdecken können.

„Zu der Zeit gehörte es für die wohlhabende Gesellschaftsschicht einfach zum guten Ton, eine solche Bildungsreise zu unternehmen: Also hat auch er sich aufgemacht, die Welt zu entdecken“, erklärt Norbert Quintus, Mitglied der Amis de l'histoire du Roeserbann und Initiator der aktuellen Schau im Musée rural et artisanal in Peppingen, und zeigt auf das Sepiabild eines jungen Mannes in traditioneller arabischer Kleidung, das ein Beamer gerade an die Wand projiziert.



„Zu der Zeit“, das war in der zweiten Hälfte des 19 ...