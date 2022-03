Tausendundeins. Die Zahl erinnert an „Tausendundeine Nacht“, aber das hier ist alles andere als ein Märchen.

Kultur 9 3 Min.

Esch 2022

1.001 Tonnen Müll, ein Kunstprojekt und viele Facetten

Marc THILL Tausendundeins. Die Zahl erinnert an „Tausendundeine Nacht“, aber das hier ist alles andere als ein Märchen.

Tausendundeins ist für Fotografin Jess Theis der Ausgangspunkt für ein künstlerisches und gesellschaftliches Projekt, das den Label „Esch 2002“ trägt. „Jedes Jahr werden in Luxemburg 1.001 Tonnen Müll weggeworfen, ganz bedenkenlos in der Natur entsorgt, das sind durchschnittlich 1,6 Kilogramm pro Einwohner“, erklärt die 40-Jährige. Sie hat diese Zahl sichtbar und greifbar gemacht. Wie? Mit ihrer Kunst, mit der Fotografie.



Wie die Fotografin Jess Theis bei Esch 2022 den Umweltfrevel zu einer Fotogeschichte macht. Foto: Claude Piscitelli

2019 ist sie mit ihrem Fotoapparat entlang der Landstraßen losgezogen. „Ich hatte schnell ein Gespür dafür, wo ich ohne viel Mühe Abfall finde. Es sind zunächst die Landstraßen, auf denen die Autofahrer ihre Getränkedosen aus dem Auto schmeißen. Es sind auch die Stellen, die etwas versteckt sind, dafür aber leicht mit dem Auto ansteuerbar sind. Da liegt der Abfall.“ Die Künstlerin hat zudem Kontakt zu Gemeindeverwaltungen und deren Bannhüter aufgenommen. „Die kennen ihre wilden Deponien.“

Das Bild als Ausdruck einer ungeschönter Wahrheit

Mit ihrer Kamera hat Jessica Theis den Müll eingefangen, den die Menschen zurücklassen: von alten Badewannen und Kühlschränken, die sie im Wald entsorgen, über den Abfall, den sie nach einem Grillfest im Freien liegen lassen, bis hin zu Zigarettenkippen und Dosen, die sie aus dem Autofenster werfen. Gerümpel, Dinge, die die Verbrauchergesellschaft loswerden will und für die sie wahrscheinlich zu faul ist, um sie fachgerecht auf einen Recyclinghof zu entsorgen. Ist einmal die Plastiktüte oder die Kartonkiste aus dem Koffer des Autos, hauen sie ab: aus den Augen, aus dem Sinn.

Ich rühre nichts an, inszeniere nichts, und auch nachträglich werden die Fotos nicht manipuliert, es bleibt beim quadratischen Format. Fotografin Jess Theis

Nicht aber für die Künstlerin Theis, die jedes Mal ihre Hasselblad-Kamera zückt, den Lichtschachtsucher aufklappt und den Dreck ins Bild holt. „Ich rühre nichts an, inszeniere nichts, und auch nachträglich werden die Fotos nicht manipuliert, es bleibt beim quadratischen Format“, betont die Fotografin.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: Jess Theis

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Jess Theis Foto: Jess Theis Foto: Jess Theis Foto: Jess Theis Foto: Jess Theis

Es soll eine ungeschönte Wahrheit sein. Und aus den Bildern liest man Folgendes: So verhält sich die Spezies Mensch. Keine Erklärung, auch keine direkte Schuldzuweisung, dafür aber Fakten – das Bild als Beweis. Wie ein Polizeiermittler bei der Spurensuche kniet Jess Theis vor dem „corpus delicti“ nieder, hält ihre Mittelformatkamera in Bauchhöhe – die Position soll stets dieselbe sein – und drückt auf den Auslöser. Um die 600 Bilder sind so entstanden.

Fotos, Konferenzen, Ausstellungen und Putzaktionen

„Ich habe versucht herauszufinden, warum die Menschen das tun, warum sie so wenig Respekt vor der Umwelt haben“, erklärt die Fotografin, die, bevor sie sich mit ihrer Fotografie der Kunst zugewandt hat, auch sehr kommerziell tätig war: Food, Architektur, Porträts, all das hat sie fotografiert und auch Workshops animiert und mit behinderten Menschen gearbeitet. „Ich habe unzählige Gespräche mit Fachleuten geführt, die sich beruflich mit der Wegwerfmentalität befassen, und habe über die Zahlen, die Psychologie und die tägliche Realität des ,Litterings’ recherchiert.“

Wie ein Polizeiermittler bei der Spurensuche kniet Jess Theis vor dem „corpus delicti“ nieder. Foto: Claude Piscitelli

Um das Bewusstsein für ihr Thema zu schärfen, hat Jess Theis ein Buch für Juni und eine Ausstellung vom 24. Juni bis 17. Juli im Bâtiment IV in Esch/Alzette in Ausarbeitung. Die Straßenbauverwaltung wird ihre Bilder in einer Sensibilisierungskampagne von Juli bis September großflächig entlang der Autobahnen zeigen. Zur Schulrentrée 2022/23 im September plant die Fotografin zusammen mit dem Script eine Wanderausstellung für Schulen.

Esch 2022: Das Dossier Das Kulturjahr, seine Perspektiven, Projekte und die damit verbundenen Hoffnungen.

Großformatige Abzüge ihrer Bilder werden auch auf Folien gedruckt und den Südgemeinden Esch/Alzette, Schifflingen, Bettembourg und Petingen zugestellt. Später sollen diese Planen dann einer Wiederverwertung zugeführt und zu Taschen verarbeitet werden. In Esch/Alzette, Schifflingen, Bettemburg und Petingen finden große Putzaktionen und Aufräumarbeiten zum Mitmachen statt.

„Spieglein Spieglein – miroir miroir“

Jess Theis hat aber noch ein zweites Projekt bei Esch 2022 unterbringen können: „Spieglein Spieglein – miroir miroir“. „Ich hinterfrage das Selfie, das Autoporträt in der Fotografie, das vor allem durch die sozialen Netzwerke an Bedeutung gewonnen hat.“

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

„Spieglein Spieglein – miroir miroir“ ist eine partizipative Wanderausstellung. Es handelt sich um eine Fotografie-Spiegel-Installation, die in Boxen und Telefonzellen Gestalt annimmt. Die Besucher werden eingeladen, sich im Dialog mit der Installation zu fotografieren und ihr Foto über die sozialen Netzwerke zu teilen. „Ich sammle diese Bilder, die Teil einer Ausstellung sein werden. Ein Projekt zum Mitmachen. Auch ein Selfie ist Kunst.

1001tonnen.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.