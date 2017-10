Wenn alte Steine erzählen könnten, was würden sie uns zuflüstern? Freudige und traurige Episoden des Lebens, vielleicht auch alte Legenden und lustige Anekdoten. In Clerf haben Filmemacher die Grundmauern der Burg befragt. Das alte Gestein offenbarte ihnen Geschichte und Geschichten, die sie in einen 90 Minuten langen Dokumentarfilm gepackt haben. Einen richtigen Spannungsbogen haben sie dabei aber nicht aufbauen können.

Zusammen mit Regisseur Marc Thoma und Chronist Alain Atten hat der Clerfer Hotelier Erny Koener die Geschichtsdokumention „1 000 Joer Buerg Clierf –Land a Leit“ produziert ...