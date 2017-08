(dpa/mth) - Ein Auto ist am Montag in eine Pizzeria in dem Ort Sept-Sorts (Seine-et-Marne) östlich von Paris gefahren. Dabei sei ein Mädchen getötet und zwölf weitere Menschen verletzt worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Abend unter Berufung auf die Gendarmerie.

Der Nachrichtensender BFMTV meldete am Montagabend, dass Zeugen von einem Wagen der Marke BMW berichtet hätten, der "mit voller Absicht" auf die Terrasse des Restaurants gefahren sei. Experten schlossen jedoch einen Unfall nicht aus.

Der Fahrer, ein 35-jähriger Franzose, sei kurze Zeit später festgenommen worden. Über seine Identität oder sein Motiv sei noch nichts bekannt, er soll noch am Abend von der Polizei vernommen werden. Laut einem Sprecher des Innenministeriums sei der Mann aufgrund "psychischer Probleme" bekannt gewesen.

Die Staatsanwaltschaft in Paris leitet die Ermittlungen, eine Antiterror-Ermittlung wurde derzeit nicht eingeleitet.