Belgien

Zweites Wohnhaus von Kindermörder Marc Dutroux wird abgerissen

Bereits im Juni 2022 war im nahe gelegenen Charleroi das „Haus des Schreckens“ von Dutroux abgerissen worden.

(dpa) - Ein zweites Wohnhaus des belgischen Kindermörders Marc Dutroux wird abgerissen. Wie der Sender RTL Info am Mittwoch berichtete, haben die Bauarbeiten im belgischen Lobbes bereits am Montag begonnen. Auf dem Grundstück, das von der Gemeinde gekauft worden war, solle ein öffentlicher Park entstehen, sagte der Bürgermeister von Lobbes, Lucien Bauduin. RTL Info zufolge waren im Garten des Hauses die vergrabenen Leichen von zwei Mädchen gefunden worden. Die Abrissarbeiten erfolgten in Absprache mit den Eltern der Mädchen.

Bereits im Juni 2022 war im nahe gelegenen Charleroi ein weiteres Wohnhaus von Dutroux abgerissen worden. An dem Ort des Hauses, das „Haus des Schreckens“ genannt wurde, soll bis Ende 2023 ein Gedenkgarten entstehen.

Fall Dutroux: Belgien gedenkt vor 25 Jahren gekidnappter Teenager Im belgischen Hasselt wurde am Sonntag An Marchal und Eefje Lambrecks gedacht. Sie waren in der Nacht vom 22. August 1995 von Marc Dutroux entführt und später getötet worden.

Die „Affäre Dutroux“ hat in den 1990er-Jahren ganz Belgien erschüttert. Dutroux entführte sechs Mädchen, missbrauchte und folterte sie. Vier von ihnen starben. Am 13. August 1995 konnte die Polizei Dutroux fassen. Der heute 66-Jährige sitzt nach wie vor im Gefängnis.

