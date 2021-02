"Zweites Ischgl": Tirol wehrt sich gegen die Abschottung

Virologin empfiehlt wegen Corona-Mutation „totale Abschottung“ des österreichischen Bundeslandes.

Von Andreas Schwarz (Wien)

Wenn eine Virologin vor „einem zweiten Ischgl“ warnt, dann ist Feuer am Dach: Im Bundesland Tirol gibt es bisher die meisten Corona-Fälle mit der gefährlichen südafrikanischen Mutation B.1.351, und die Leiterin der Virologie an der Uni Innsbruck, Dorothee von Laer, spricht tatsächlich von „Feuer am Dach. Man müsste Tirol für einen Monat isolieren - vom Rest von Österreich und vom Ausland.“

Und während vom Tiroler Landeshauptmann abwärts noch ein lautes Murren und Beharren auf ohnehin „drastischen Maßnahmen“, die ausreichten, zu vernehmen ist, klingt das aus Wien schon ganz anders: Die Regierung prüfe alle Optionen, war am Donnerstag zu hören, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bezeichnete die Lage als „ernst“ ...