Ein 66 Kilometer langer neu elektrifizierter Bahnabschnitt soll dazu beitragen, dass Brüssel und Luxemburg näher zusammenwachsen.

Neuer elektrifizierter Abschnitt

Zwei Zugstunden von Luxemburg nach Brüssel sollen Realität werden

Mélodie MOUZON Ein 66 Kilometer langer neu elektrifizierter Bahnabschnitt soll dazu beitragen, dass Brüssel und Luxemburg näher zusammenwachsen.

Die belgische Eisenbahngesellschaft Infrabel hat in Anwesenheit der Verkehrsminister Belgiens und Luxemburgs einen 66 Kilometer langen, neu elektrifizierten Abschnitt der sogenannten Achse 3 eingeweiht. 2007 war das Mammutprojekt begonnen worden, welches die Verbindung zwischen Brüssel und Luxemburg verkürzen und den grenzüberschreitenden Schienenverkehr generell vereinfachen sollte. Benoît Gilson, CEO von Infrabel, bezeichnete die Eröffnung des neuen elektrischen Abschnitts als historischen Moment „für die Eisenbahn im Süden Belgiens“.

Anschließend wurde der Abschnitt unter Strom gesetzt. Das neue Oberleitungssystem kann seine Spannung von 3.000 Volt-Gleichstrom auf 25.000 Volt-Wechselstrom, wie er bereits seit 2018 in Luxemburg genutzt wird, umstellen. Ein solches variables System ist einzigartig in Europa, so Gilson.

160 statt 130 Kilometer pro Stunde

Die dank der Verwendung von Wechselstrom deutlich höhere Spannung von 25.000 Volt ermöglicht nicht nur eine höhere Auslastung auf der Strecke, auf der die Züge nun in kürzeren Abständen verkehren können. Auch die Energiekosten sinken um rund sechs Prozent. Darüber hinaus sind die Wartungskosten geringer. Beide Minister betonten die Bedeutung der Bauetappe für die Annäherung der beiden europäischen Hauptstädte. Im Endeffekt solle die Fahrzeit um mehr als 20 Minuten verkürzt werden, weil Züge statt 130 Kilometer pro Stunde zukünftig 160 Kilometer pro Stunde auf dem Abschnitt fahren können.

Warum die Spannung beim Wechselstrom höher ist Elektrische Züge fahren mit einem Gleichstrom-Motor, der eine hohe Stromstärke und wenig Spannung benötigt. Elektrische Energie lässt sich aber nur bei sehr hohen Spannungen oder dicken Kabeln verlustarm transportieren. Zu dicke Kabel sind jedoch nicht praxistauglich. Daher wird Wechselstrom mit einer Spannung von 25.000 Volt verwendet, der anschließend im Zug in Wechselstrom niedrigerer Spannung und höherer Stromstärke transformiert wird. Transformatoren funktionieren nur mit Wechselstrom. Daher wäre das gleiche Verfahren mit 25.000 Volt-Gleichstrom nicht möglich. Der Wechselstrom wird nach dem Heruntertransformieren in Gleichstrom umgewandelt und treibt dann den Gleichstrom-Motor an. So sind die Energieverluste insgesamt am geringsten.



Auch wenn es noch etwas dauern wird, bis Brüssel nur noch zwei Zugstunden von Luxemburg entfernt ist, haben die beiden Mobilitätsminister eine gemeinsame Vision: Sie wollen weiter in das Schienennetz investieren, damit der Zug das „Rückgrat“ der Mobilität in den kommenden Jahren wird.

Insgesamt beläuft sich das Budget für diese Arbeiten auf fast 150 Millionen Euro, wovon etwa 30 Millionen Euro aus EU-Mitteln stammen.

