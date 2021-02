Zwei Wochen USA unter Joe Biden: Die Rückkehr zur Normalität

Joe Bidens Ankunft im Weißen Haus hat ein Stück Normalität in wenig normalen Zeiten zurückgebracht. Sein Team aus trockenen Technokraten ist aufregend. Eine Analyse der ersten beiden Wochen

Von Thomas Spang (Washington)

Die neue Sprecherin im Weißen Haus, Jen Psaki, versicherte kürzlich zum Gelächter der Reporter im Briefing-Raum des Weißen Hauses, der neue Präsident habe nicht einen Gedanken an das Farbschema der Kabine in der Air Force One verschwendet ...