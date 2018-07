Zwei Tote bei Waldbränden in Kalifornien

In Kalifornien toben seit Tagen schwere Waldbrände.

(dpa) - Mehrere Busch- und Waldbrände in Kalifornien haben bereits zwei Menschenleben gefordert. Über 7000 Feuerwehrleute kämpften in dem Staat an der US-Westküste gegen die Flammen an. Extreme Winde würden die Flammen gefährlich anfachen, warnte Feuerwehr-Chef Ken Pimlott am Freitag (Ortszeit). Er hielt die Anwohner in den betroffenen Gebieten dazu an, im Falle eines Evakuierungsbefehls rasch ihre Häuser zu verlassen.

Bei Löscharbeiten im nördlichen Shasta County sei ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, wie die Behörden am Freitag mitteilten ...