(dpa) - Bei einem doppelten Zugunglück in Belgien sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden bei den Unfällen in der Provinz Hennegau, rund fünfzig Kilometer südlich von Brüssel, verletzt, wie die örtliche Feuerwehr am Montagabend mitteilte.



Begonnen hatte die Unglücksserie am Montag, als der Zug einen Personenwagen auf einem Übergang erfasste:

Voiture percutée par un train à Morlanwelz: les travaux ont débuté dans la soirée https://t.co/LvskpYI8uC — RTBF info (@RTBFinfo) November 27, 2017

Bei den beiden Todesopfern habe es sich um Mitarbeiter des Zugnetzbetreibers Infrabel gehandelt, die Reparaturen an einem Bahnübergang bei Morlanwelz durchgeführt hätten. Dort war am Morgen ein Zug mit einem Pkw kollidiert. Zwei weitere Kollegen seien schwer verletzt worden.

Bei den Reparaturarbeiten habe sich der beschädigte Zug von einem eingesetzten Kranzug gelöst, sei auf der abschüssigen Strecke heruntergerutscht und habe die Arbeiter erfasst, berichteten belgische Medien unter Berufung auf einen Infrabel-Sprecher.

Der losgelöste Zug kollidierte Berichten zufolge wenige Kilometer weiter mit einem Personenzug am Bahnhof von La Louvière nördlich von Morlanwelz in der Provinz Hennegau. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt. Nach Angaben der Eisenbahnpolizei wurde eine weitere Person noch vermisst.



Morlanwelz liegt in der Nähe von La Louvière.