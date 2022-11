Ein Bewohner kam in der Nacht zum Samstag spät nach Hause und bemerkte schiefe Wände - daraufhin wurden die Häuser evakuiert.

Ursache unklar

Zwei Gebäude im Zentrum von Lille eingestürzt

Fotos aus dem Flur zeigen riesige Risse.

(dpa) - Im Zentrum der nordfranzösischen Großstadt Lille sind zwei Gebäude eingestürzt, Opfer wurden zunächst nicht entdeckt. Es laufe ein umfangreicher Rettungseinsatz, die Lage werde noch erkundet, teilte die Feuerwehr am Samstagmorgen mit.

In einem der beiden aneinander angrenzenden Gebäude unweit des historischen Hauptplatzes habe es Renovierungsarbeiten gegeben, berichtete die Zeitung „La Voix du Nord“. Ein Fotograf der Zeitung wurde auf dem Weg in die Redaktion Zeuge des Einsturzes. Erst brachen demnach Steine aus der Fassade und dann sackten die Gebäude in sich zusammen. Ein angrenzendes Hotel wurde evakuiert.

Bewohner entdeckte Risse mitten in der Nacht

Zu dem Einsturz kam es gegen 9.15 Uhr in der tagsüber gerade an Wochenenden von Einkaufstouristen stark frequentierten Straße. Bereits in der Nacht waren die Bewohner eines der Gebäude evakuiert worden, nachdem ein spät nach Hause kommender Bewohner Risse festgestellt hatte, berichtete die Zeitung. Nach dem Einsturz wurde die Umgebung weiträumig abgesperrt. Rettungskräfte waren mit Suchhunden und Spezialgerät in der Ruine im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Die Helfer rückten mit insgesamt 48 Fahrzeugen an.

Lilles Bürgermeisterin Martine Aubry bestätigte wenig später den Medienbericht: „Ein junger Mann kam gegen 3 Uhr morgens nach Hause und bemerkte, dass die Mauer schief und die Eingangstür offen stand. Er hat daraufhin die Feuerwehr gerufen, die dann das Haus evakuierte“. Wenn es diesen glücklichen Zufall nicht gegeben hätte, so Aubry, dann hätte es Tote gegeben. Das Nachbarhaus habe aktuell leer gestanden.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin bestätigte am Mittag via Twitter, dass keine Opfer zu beklagen seien.

Einer der Bewohner, der in der Nacht zum Samstag evakuiert wurde, hat auf Twitter Fotos aus dem Hausflur gepostet. „Wenn eines Tages Euer Hausflur so aussieht, haut besser ab“, schreibt er dazu. Auf den Bildern sieht man riesige Risse, die Wand ist bereits sehr weit in den Flur eingedrückt.



