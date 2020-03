Eine 89-jährige Frau aus Essen sowie eine weitere Person sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Luxemburgs Nachbarregionen melden indes steigende Fallzahlen.

International 3 Min.

Zwei Coronavirus-Patienten in Deutschland gestorben

Eine 89-jährige Frau aus Essen sowie eine weitere Person sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Luxemburgs Nachbarregionen melden indes steigende Fallzahlen.

(dpa) - Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Beide Opfer starben im westdeutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Das eine Opfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen, die seit Anfang März in der dortigen Universitätsklinik behandelt wurde. Sie sei an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, wie die Stadt am Montag mitteilte. Zu dem oder der anderen Toten wollte der Landrat von Heinsberg am Abend nähere Informationen geben. Am Sonntag war bereits ein Feuerwehrmann aus dem norddeutschen Hamburg in Ägypten am Coronavirus gestorben.

Corona-Virus: Einige Absagen, aber noch keine Verbote in Luxemburg Anders als beispielsweise im Nachbarland Frankreich entscheiden in Luxemburg die Veranstalter selbst, ob ein Event stattfindet oder nicht. Basieren können sie sich dafür auf die Risikoeinschätzungen der Santé.

Der erste bestätigte Fall in Nordrhein-Westfalen wurde am 25. Februar bekannt. Dann breitete sich das Virus weiter aus. Nachgewiesen wurde es zuerst bei einem 47-Jährigen Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg und seiner 46-jährigen Frau. Beide wurden in die Uniklinik Düsseldorf verlegt. Der Mann war zwischenzeitlich in einem sehr ernsten Zustand. Beide hatten zuvor eine Karnevalssitzung in ihrem Heimatort besucht. Die Ehefrau ist außerdem Erzieherin in einem örtlichen Kindergarten.

Um das Virus einzudämmen, standen Hunderte Karnevalisten und ihre Familien vorübergehend und vorsorglich unter häuslicher Quarantäne, außerdem Kinder und Personal des betroffenen Kindergartens.

Für ganz Deutschland lag die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1.112. Weltweit haben sich bereits mehr als 100.000 Menschen mit dem Virus infiziert.

Weitere Fälle in Nachbarbundesländern

Im benachbarten Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Corona-Fälle am Montag leicht auf 22 gestiegen. Das sind drei mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Es handle sich um drei Personen aus einer Familie im Landkreis Mayen-Koblenz. Alle 22 Betroffenen zeigten unterschiedliche Symptome, aktuell sei keiner schwerwiegend erkrankt.



Ein Virus trifft die globalisierte Wirtschaft Fehlende Komponenten aus China können ganze Produktionen lahmlegen. Ceratizit aus Mamer setzt auf Recycling statt Lieferungen neuer Rohstoffe aus China.

Nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vom Sonntag sollten alle Veranstaltungen in Deutschland mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden. Das Saarland prüft nun die rechtlichen Möglichkeiten, Großveranstaltungen präventiv abzusagen. Im Saarland wurde am Montag ein zweiter Infektionsfall bestätigt. Der Betroffene, ein junger Mann aus Merchweiler, sei am Freitag aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt.

Trierer Kindergarten droht Schließung

Die erhöhte Nachfrage nach Desinfektionsmitteln infolge des Coronavirus führt unterdessen zu Engpässen: Nun droht einem Trierer Kindergarten die vorübergehende Schließung, weil die notwendigen Desinfektionsmittel vergriffen sind. „Wenn wir keine Belieferung bekommen, reichen unsere Mittel noch bis Freitag“, sagte die Leiterin der Krabbelstube Mäusenest, Inge Wanken, am Montag in Trier. Danach könne sie die erforderlichen hygienischen Standards nicht mehr gewährleisten. „Dann werden wir am Montag schließen“, sagte Wanken. In der Kindertagesstätte werden rund 30 Kinder von 0 bis drei Jahren betreut.

Bundesliga drohen Geisterspiele Die allgemeine Verunsicherung in der Coronavirus-Krise hat auch den deutschen Sport voll erfasst. Während der RB Leipzig in der Fußball-Champions League vor Zehntausenden spielen darf, muss Borussia Dortmund zum Geisterspiel nach Paris reisen. Die Bundesliga stellt sich aufgrund der Epidemie auf tiefe Einschnitte ein. Auch in anderen Sportarten hagelt es Absagen. „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, Christian Seifert, am Montag bei „Bild live“. In einer Mitteilung stellte die DFL aber klar, dass der Spieltag auf jeden Fall stattfinden wird. „Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen“, betonte Seifert.