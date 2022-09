Zwei der Angeklagten im Prozess um die Terroranschläge in Brüssel im März 2016 werden aus der Untersuchungshaft freigelassen.

32 Tote und über 300 Verletzte

Zwei Angeklagte im Brüsseler Terror-Prozess freigelassen

(dpa) – Zwei der Angeklagten im Prozess um die Terroranschläge in Brüssel 2016 kommen wieder aus der Untersuchungshaft frei. Die Brüsseler Anklagekammer ordnete am Donnerstag die Freilassung von Ibrahim Farisi an, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Am Mittwoch hatte die Kammer bereits die Freilassung seines Bruders Smail Farisi angeordnet. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, die Attentäter in einer Wohnung beherbergt und diese mit seinem Bruder nach dem Angriff ausgeräumt zu haben. Beide waren vor dem Prozess auf freiem Fuß gewesen, wurden aber wegen befürchteter Fluchtgefahr kurz vorher festgenommen. Sie können nun als freie Männer bei dem Prozess Mitte Oktober erscheinen.



Prozess begann am Montag

Der Prozess um die Anschläge, die im März 2016 die belgische Hauptstadt erschütterten, begann am Montag mit einer Voranhörung, bei der neun der zehn Angeklagten anwesend waren - einer gilt als vermisst oder gestorben. Acht Angeklagten wird 32-facher terroristischer Mord, versuchter terroristischer Mord an 695 Menschen sowie die Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Dem neunten - Ibrahim Farisi - legt die Staatsanwaltschaft lediglich den dritten Punkt zur Last.

Am 10. Oktober sollen die Geschworenen ausgewählt werden, bevor zum Start der Hauptverhandlung am 13. Oktober die Anklage verlesen wird. Der Prozess soll sechs bis neun Monate dauern.

Am Morgen des 22. März 2016 explodierten insgesamt drei Bomben in der belgischen Hauptstadt - zwei am Flughafen Zaventem und eine in einer U-Bahn bei der Station Maelbeek nahe den EU-Institutionen. Es gab 32 Todesopfer, außerdem starben drei islamistische Attentäter. Mehrere Hundert Menschen wurden teils schwer verletzt.

