Der Gipfel der „Three Amigos“

Zusammenhalten in schweren Zeiten

Mexiko, die USA und Kanada demonstrieren nach anfänglichen Misstönen Einigkeit beim Nordamerika-Gipfel.

Von Klaus Ehringfeld (Mexiko City)

Den letzten Lacher hatte am Ende Mexikos Staatschef auf seiner Seite. „Sie sind der erste US-Präsident, der in seiner Amtszeit keinen einzigen Meter der Mauer zwischen unseren beiden Ländern gebaut hat, und dafür danke ich Ihnen“, sagte Andrés Manuel López Obrador an seinen US-Kollegen Joe Biden gerichtet. Bei Mexikos Präsident weiß man nie so richtig, was ironische oder ernst gemeinte Kommentare sind. Aber Biden jedenfalls gefror am Mittwoch bei diesem Satz zum Ende des Nordamerika-Gipfels ein wenig das Lächeln. Denn vorher hatten die beiden Politiker, gemeinsam mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau eine neue Migrationsinitiative vorgestellt, die als Win-win-Situation eingestuft wird.

Der Gipfel der „Three Amigos“, wie sich die Staats- und Regierungschefs der drei nordamerikanischen Staaten selbst nennen, ging mit demonstrativen Freundschaftsbekundungen zu Ende. „Wir drei sind echte Partner“, sagte Biden nach einem rund zwei Stunden langen Treffen zum Abschluss des dreitägigen Gipfels. Auch der mexikanische Gastgeber sprach von einer „aufrichtigen Freundschaft“. Die Drei, die durchaus bei den Themen Wirtschaft, Waffen und vor allem der Drogenpolitik gegensätzliche Auffassungen haben, wollten in diesen global unsicheren Zeiten ein Zeichen der Geschlossenheit senden. Zudem sind die drei Staaten eine der größten und wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt.

Spannungen hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen dürfte die Stimmung während der Gespräche dennoch angespannt gewesen sein. Mexiko und die Vereinigten Staaten haben Schwierigkeiten, die Migration an der Grenze sinnvoll zu steuern. Außerdem boomt neben dem Menschenschmuggel auch der Handel von Drogen. Die Festnahme von Ovidio Guzmán, dem Sohn des früheren Kartellbosses „Chapo“ Guzmán zu Jahresbeginn, war eine Art Präsent vor dem Gipfeltreffen an Biden.

Bei dem Gipfel ging es auch um die weitere Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen des Freihandelsabkommens USMCA, das 2018 auf Drängen von Bidens Vorgänger Donald Trump die Nordamerikanische Freihandelszone Nafta ablöste. Die drei Länder, die bei den Themen Löhnen, Energiegewinnung und nationalen Priorisierungen unterschiedliche Auffassungen haben, vereinbarten eine „Vertiefung der Wertschöpfungsketten“. Kanadas Premier Trudeau betonte, dass diese Ketten vor allem Zukunftstechnologie umfassen sollten - „seltene Mineralien, Elektroautos und auch Halbleiter“.

Mexiko schaut dieses Jahr entspannt auf die globalen Handelsdifferenzen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas positioniert sich gerade als ein Gewinner der Globalisierung. Wegen der Covid-Pandemie und dem Handelskonflikt der USA mit China sowie der Nähe zum größten Markt der Welt zieht es zunehmend internationale Unternehmen von Asien nach Mexiko.

Streitpunkt Migration

Am drängendsten dürfte vor allem für die USA und Mexiko das Thema Migration und Grenzsicherheit sein. Der neue US-Einwanderungsplan sieht vor, dass die Vereinigten Staaten jeden Monat 30.000 Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela aufzunehmen, wenn die mexikanische Regierung im Gegenzug die gleiche Anzahl Abgeschobene aus den USA zurücknimmt. Es ist ein Spiel mit Zahlen und Kontingenten auf dem Rücken der Flüchtlinge, dessen Dauerhaftigkeit sich in diesem Jahr noch erweisen muss.

Bis Oktober 2022 griffen die USA laut der Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) 2,76 Millionen Migranten ohne Papiere auf. Darunter waren vor allem Kubaner und Venezolaner die größten Gruppen. Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Situation in beiden Ländern dürfte die Zahl der Migranten aus diesen Ländern dieses Jahr eher noch zunehmen.

