Zurück in die Zukunft

Wird es Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn? Am Freitag wählen die Delegierten einen Nachfolger für die CDU-Vorsitzende Angela Merkel.

Die Zeit der Sprachlosigkeit ist vorbei. Seit Langem ist in der CDU nicht mehr so diskutiert und gestritten worden wie in den vergangenen Wochen. Grund für diese Aufbruchstimmung sind der Rückzug von Parteichefin Angela Merkel und damit die Wahl eines neuen Vorsitzenden auf dem 31. Parteitag am Freitag in Hamburg. Beobachter sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, und Friedrich Merz voraus.



Auf acht Regionalkonferenzen haben sich die Kandidaten für den CDU-Vorsitz der Basis vorgestellt ...