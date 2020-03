Zurück im Spiel

Noch ist nicht klar, welcher Demokrat US-Präsident Donald Trump im November herausfordern wird. Und ob er überhaupt eine Chance hat.

So sieht ein Comeback aus! Überraschend gut schnitt der bereits totgesagte Joe Biden bei den demokratischen Vorwahlen am „Super Tuesday“ ab. Alles deutet nun auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem 77-Jährigen und dem linken Senator Bernie Sanders hin. Ob sich die Partei aber am Ende geeint hinter einem Kandidaten versammeln wird, der den eigentlichen Gegner Donald Trump schlagen soll, ist noch nicht ausgemacht.

Bidens unerwartet deutlicher Wahlsieg in South Carolina und der Verzicht von Pete Buttigieg und Amy Klobuchar zu seinen Gunsten haben dem schwächelnden Ex-Vizepräsidenten enormen Rückenwind verschafft ...