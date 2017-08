Von Martin Dahms, Madrid



Das Personal an den Sicherheitsschleusen des Flughafens von Barcelona, El Prat, ist an diesem Montag in einen unbefristeten Streik getreten. Die Passagiere bekamen davon zunächst kaum etwas zu spüren. Am frühen Morgen erreichten die Wartzeiten eine gute halbe Stunde und reduzierten sich im Laufe des Vormittags auf rund zehn Minuten. Der Arbeitskampf begann bereits vor drei Wochen mit Bummelstreiks und befristeten Arbeitsniederlegungen, was an manchen Tagen nerven-zehrend lange Schlangen mit Wartezeiten bis zu zwei Stunden verursachte.





An diesem Sonntag beschlossen die Beschäftigen mit großer Mehrheit, einen unbefristeten Streik auszurufen. Die spanische Regierung verordnete dem Personal daraufhin einen sogenannten Mindestdienst von 90 Prozent seines gewöhnlichen Arbeitsaufkommens und entsandte Guardia-Civil-Polizisten, die seit Montag als offizielle Streikbrecher an den Sicherheitsschleusen arbeiten.

El Prat ist nach Madrid-Barajas der zweitgrößte Flughafens Spaniens. Im vergangenen Jahr wurden hier mehr als 44 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Plus von gut 11 Prozent. Dieses Jahr ist ein neuer Rekord absehbar – was am wirtschaftlichen Aufschwung und vor allem an einem nie gekannter Touristenansturm auf Spanien liegt. Grundsätzlich profitiert Spanien von diesem Boom. Vor allem finden wieder mehr Leute Arbeit. Die Arbeitslosenrate fiel im zweiten Quartal dieses Jahres auf 17,2 Prozent, nach einem Spitzenwert von 26,9 Prozent zum Höhepunkt der Krise im ersten Quartal 2013. Die spanische Arbeitsministerin Fátima Báñez sagte Anfang Juli: „Jetzt ist der Moment gekommen, dass die Gehälter die Erholung der Beschäftigung begleiten.“ Diesen Satz haben sich die Sicherheitsleute am Flughafen Barcelona zu Herzen genommen.





Die Forderungen: Gehaltserhöhungen und Personalaufstockung





Die Streikenden fordern neben zusätzlichem Personal Gehaltserhöhungen von bis zu 350 Euro monatlich, was für manche Beschäftigte ein Plus von mehr als 30 Prozent bedeutete. Das klingt gewaltig. Die Sicherheitsleute verdienen allerdings zurzeit eher wenig, laut Gewerkschaften zwischen 900 und 1100 Euro im Monat. Damit geht es ihnen ähnlich wie dem Personal der Hotels und Gaststätten, das zu den klaren Krisenverlierern gehört und zwischen 2008 und 2016 durchschnittliche Gehaltseinbußen von mehr als 11 Prozent hinnehmen musste. Die interne Abwertung, zu der Ökonomen Spanien rieten, um aus der Krise zu kommen, ging vor allem zu Lasten der ohnehin schlecht Verdienenden.

Das Sicherheitspersonal in El Prat wagt, das Ende der langjährigen Abwärtsspirale zu fordern, weil es Teil eines nun wieder ausnehmend gut laufenden Geschäftes ist, dem Geschäft mit Fluggästen. Spaniens nationaler Flughafenbetreiber Aena, zu 51 Prozent in Händen des Staates, machte im vergangenen Jahr knapp 1,2 Milliarden Euro Gewinn, von dem es die Hälfte an die Anteilseigner – darunter neben dem Staat Fonds wie Blackrock und Banken wie die Deutsche Bank – ausschüttete.

Den Sicherheitsdienst an seinen Flughäfen hat Aena an außenstehende Firmen vergeben, im Falle von EL Prat seit gut einem Jahr an das Dienstleistungsunternehmen Eulen. Um solche Verträge an Land zu ziehen, muss Eulen hart kalkulieren und tut es zu Lasten der Beschäftigten. Die begehren nun auf. Verkehrsminister Íñigo de la Serna findet allerdings, dass sie es zu weit treiben, er hält dem Streikkomitee „Unbeweglichkeit“ vor. Wenn nötig, will er den Streik mit Hilfe eines Gesetzes von 1977 (als noch nicht die heutige demokratische Verfassung in Kraft war) beenden und den Parteien eine Vereinbarung aufzwingen. Hauptsache, der Verkehr bewegt sich.