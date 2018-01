(dpa) - Nach dem schwersten Orkan seit mehr als zehn Jahren in Deutschland ist die Zahl der Totenauf mindestens acht gestiegen. In Sachsen-Anhalt kamen durch das Sturmtief „Friederike“ zwei Männer ums Leben, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Beide seien am Donnerstagabend ihren schweren Verletzungen erlegen. Nachdem der Fernverkehr am Donnerstag deutschlandweit eingestellt worden war, nahm die Deutsche Bahn am Morgen den Betrieb wieder auf.

Im Hauptbahnhof von Utrecht warten die Menschen, bis der Bahnbetrieb wieder aufgenommen wird.

AFP





Ein 65-Jähriger kam in Sachsen-Anhalt ums Leben, als er an seinem Dach Sicherungsarbeiten durchführte. Er fiel rund acht Meter in die Tiefe. Im Burgenlandkreis wurde ein 34-Jähriger von einem umstürzenden Baum getroffen. Mindestens sechs weitere Menschen starben am Donnerstag bei dem Unwetter in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg, viele wurden während des Orkans verletzt.



Zwischen Hannover und Goettingen fielen Bäume auf einen ICE - verletzt wurde niemand.

AFP

Am Freitagmorgen rollten die ersten Züge deutschlandweit im Nah- und Fernverkehr wieder - weitgehend fahrplanmäßig. Reisende und Pendler müssen allerdings noch mit Einschränkungen rechnen. An vielen Bahnhöfen standen die Menschen am Morgen in langen Schlange vor den Informationsständen.



Im Nordosten von Deutschland kamen zu dem Sturm noch erhebliche Schneefälle hinzu.

AFP

Über 200 beschädigte Streckenabschnitte, vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Mitteldeutschland, zählte die Bahn am Morgen, weitere könnten hinzukommen. „Wir fliegen aktuell Strecken mit Hubschraubern ab“, sagte ein Sprecher. Ist die Strecke frei, muss zuerst ein Zug ohne Fahrgäste durch, bevor sie endgültig für Züge mit Passagieren freigegeben werden kann.



In Menden wurden mehrere Dächer abgedeckt.

AFP

Das Tief, das von Westen her über Deutschland fegte, ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der schwerste Sturm seit dem Jahr 2007. Auf dem Brocken im Harz seien in der Spitze Orkanböen von 203 Stundenkilometer gemessen worden.