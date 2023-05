Zug fährt in Deutschland in Menschengruppe - Zwei Tote

Tragischer Unfall Auto von Zug erfasst - fünf junge Menschen sterben

Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Rheinland-Pfalz sind am Samstag fünf Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren ums Leben gekommen. Das Auto sei auf dem Übergang gewesen und an der Seite getroffen worden, so die Polizei