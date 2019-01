Zwei Männer aus der Schweiz sind am Sonntag bei der Einreise nach Deutschland auf fehlende Zollpapiere für sieben Klaviere aufmerksam gemacht worden. Zwei Tage zuvor hatten sie bereits 14 Pianos illegal über die Grenze geschafft.

Zoll stoppt Klavier-Schmuggler

(dpa) - Den Schmuggel von 21 Klavieren im Wert von rund 10.000 Euro haben Zöllner im baden-württembergischen Küssaberg an der Schweizer Grenze verhindert. Das teilte das Hauptzollamt in Singen am Freitag mit. Zwei Männer aus der Schweiz seien am vergangenen Sonntag bei der Einreise nach Deutschland auf fehlende Zollpapiere für sieben Klaviere aufmerksam gemacht worden. Die beiden seien umgekehrt, angeblich, um sich die notwendigen Dokumente zu besorgen. Die Zöllner erwischten die Männer dann aber an einer Lagerhalle in Deutschland unweit der Grenze - ohne die Papiere. Es stellte sich heraus, dass das Duo zwei Tage zuvor bereits 14 Klaviere geschmuggelt hatte. Den Männern droht nun ein Strafverfahren.