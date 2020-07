Der Abschied von Bürgerrechtsikone John Lewis wird von massiver Polizeigewalt und Eskalation in vielen Städten überschattet. Unsere Bildergalerie zeigt die Zerrissenheit der USA.

International 17

Zerrissenes Land: Abschied von US-Bürgerrechtsikone John Lewis

Michael MERTEN Der Abschied von Bürgerrechtsikone John Lewis wird von massiver Polizeigewalt und Eskalation in vielen Städten überschattet. Unsere Bildergalerie zeigt die Zerrissenheit der USA.

Rosenblätter haben John Lewis dort empfangen, wo vor 55 Jahren Polizisten auf ihn warteten. Langsam fuhr eine Kutsche mit dem Sarg des Bürgerrechtlers über die Edmund Pettus Brücke in Selma (Alabama). Fast hätte sein Leben dort schon 1965 geendet. Lewis zählte damals zu den Anführern des ersten Marschs von Selma nach Montgomery. Mit Tränengas und Knüppeln setzte die Polizei dem friedlichen Marsch ein Ende, fügte Lewis eine Schädelfraktur bei.

Später schaffte es der Mann, der bei der legendären „I have a dream“-Rede an der Seite Martin Luther Kings stand, für die Demokraten in den Kongress. Am 17. Juli mit 80 Jahren an Krebs gestorben, gab es nun einen mehrtägigen Reigen an Abschiedszeremonien für Lewis, zu deren ikonischsten Momenten die Kutschfahrt zählte.

Sie können Soldaten verwenden. Sie können Feuerwehrschläuche und Wasser verwenden, aber es kann nicht gestoppt werden. John Lewis zum Vorgehen der Polizei gegen die landesweiten Proteste.

Trauernde Passanten erwiesen dem Helden der jüngeren amerikanischen Geschichte, dessen Sarg von der Nationalflagge verhüllt war, die letzte Ehre. Die Kutschfahrt erinnert an den Abschied von George Floyd, dessen brutale Tötung durch einen Polizisten die Welt schockiert hat.

17 Der Bürgermeister von Washington D.C., Muriel Bowser, überreicht einem Vertreter der Familie ein Straßenschild mit der Aufschrift "Black Lives Matter Plaza", als der Leichenwagen mit dem mit Fahnen geschmückten Sarg von John Lewis vorbeifährt. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Bürgermeister von Washington D.C., Muriel Bowser, überreicht einem Vertreter der Familie ein Straßenschild mit der Aufschrift "Black Lives Matter Plaza", als der Leichenwagen mit dem mit Fahnen geschmückten Sarg von John Lewis vorbeifährt. Foto: AFP Justine Mayes streut 3000 Rosenblätter entlang der Edmund-Pettus-Brücke, auf der eine Pferdekutsche mit den sterblichen Überresten des verstorbenen Abgeordneten John Lewis erwartet wird. Foto: dpa Eine Ehrengarde der Vereinigten Staaten trägt den Sarg des verstorbenen Abgeordneten John Lewis. Foto: dpa Die Edmund Pettus Brücke ist in die US-Geschichte eingegangen. Foto: AFP In Montgomery, der Hauptstadt Alabamas, erwarten Menschen den Trauerzug. Foto: AFP Foto: AFP Mit militärischen Ehren wird der Sarg zum Kapitol von Montgomery gebracht. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Vor dem Kapitol in Montgomery erinnern Schautafeln an den Verstorbenen. Foto: AFP Das Archivfoto vom 3. Juli 1963 zeigt den Verstorbenen John Lewis (l.) mit Martin Luther King (3 v.r.) und anderen Führern der Bürgerrechtsbewegung. Foto: AFP Bürgerinnen und Bürger können in Montgomery Abschied nehmen. Foto: AFP Bei einer Vigil zu Ehren von John Lewis in Montgomery trat Bernice King, Tochter des Bürgerrechtlers Martin Luther King, auf. „Onkel John marschierte auf eine grausame Prügelei zu“, sagte sie mit Blick auf die Ereignisse von 1965, „ohne zu wissen, dass er eines Tages nicht nur im Kongress, sondern auch unter dem ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten dienen würde.“ Foto: AFP Die Feiern zu Ehren von John Jewis werden überschattet von ausufernden Protesten und eskalierender Polizeigewalt. Foto: AFP Die Bundespolizei geht mit Härte gegen Demonstranten vor. Foto: AFP Portland in Oregon kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Foto: AFP Foto: AFP

Seitdem sind Millionen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren.

"Sprache der Ungehörten“: Chronologie der Rassenunruhen in den USA Der Tod von George Floyd hat in Amerika zu einer Protestflut geführt. Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und Ausschreitungen im Kampf gegen den Rassismus haben in den USA Tradition.

Doch statt friedlichem Protest dominieren Straßenkämpfe zahlreiche US-Städte – und das Weiße Haus eskaliert mit rücksichtslosem Vorgehen, wo es versöhnen sollte. „Sie können Soldaten verwenden“, sagte John Lewis zu der Taktik Trumps. „Sie können Feuerwehrschläuche und Wasser verwenden, aber es kann nicht gestoppt werden.“

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.