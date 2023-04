In der nächsten Zeit wird eine Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee erwartet. Dabei helfen sollen westliche schwere Waffen und Panzer.

Ukraine-Krieg

Zeit und Ort der ukrainischen Offensive bleiben geheim

In der nächsten Zeit wird eine Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee erwartet. Dabei helfen sollen westliche schwere Waffen und Panzer.

(dpa) - Die Pläne für die erwartete ukrainische Offensive zur Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete sind aktuell nur ganz wenigen Menschen in Kiew bekannt. „Höchstens drei bis fünf Personen“, sagte am Donnerstag der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Olexij Danilow, in einem Rundfunkinterview. „Die Information darüber, wo, wann und wie die eine oder andere Aktion auf dem Territorium unseres Planeten beginnt, ist einem kleinen Kreis vorbehalten.“

Sollte es die eine oder andere Erklärung zu der Offensive geben, müsse dies nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, sagte Danilow. „Wann bestimmte militärische Aktionen beginnen werden, bestimmte militärische Operationen - das sind Informationen für eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen.“ Die Ukrainer würden schon erkennen, „wann es denn losgeht“.

Danilow deutete an, dass die Planungen für den Großangriff bereits abgeschlossen seien. „Behalten Sie dies im Hinterkopf“, sagte er.

Kiew deutet Verhandlungen über Krim nach Frühjahrsoffensive an Die ukrainische Führung ist eigenen Angaben zufolge nach einer geplanten Frühjahrsoffensive zu Gesprächen mit Russland über die Krim bereit.

In der nächsten Zeit wird die sogenannte Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte erwartet, die zuletzt mit schweren Waffen und Panzern aus dem Westen aufgerüstet wurden. Erwartet wird ein Vorstoß zur Küstenstadt Melitopol, um die russischen Truppen zu spalten. Das russische Militär hat in den vergangenen Monaten seine Abwehrstellungen massiv verstärkt und ausgebaut, um den erwarteten Angriff abzuwehren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.