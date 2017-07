Mit klaren Worten hat Außenminister Jean Asselborn die umstrittene Justizreform in Polen kritisiert. Der Politiker nannte es am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin „surreal“, „wie krass“ das polnische Volk in die Unrechtsstaatlichkeit geführt werde. Die Entwicklung sei schockierend.



„Die Kommission hat bis jetzt mit viel Geduld und viel Engagement versucht, im Dialog noch etwas zu erreichen, aber die Zeit des Dialogs neigt dem Ende zu, meines Erachtens“, sagte Asselborn.

Die nationalkonservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit ordnet die Justiz in Polen neu. Nach dem Sejm, dem Unterhaus, hat auch der Senat die umstrittenen Änderung beim Landesrichterrat gebilligt.



Das Gremium, das über die Vergabe der Richterposten im Land entscheidet, soll künftig neu besetzt werden - es dürfte damit unter die Kontrolle der mit absoluter Mehrheit regierenden PiS kommen. Wegen des Vorgehens der Regierung gegen die Justiz hat die EU-Kommission vor anderthalb Jahren ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet, das aber bisher ohne Konsequenzen blieb.