(dpa) - Im innerkoreanischen Streit deute sich eine Annäherung an: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Pjöngjang, die Haupstadt Nordkoreas, eingeladen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag.

Als Teil einer hochrangigen Delegation aus dem kommunistischen Nordkorea ist Kim Yo Jong, Schwester von Machthaber Kim Jong Un, zu den Olympischen Winterspielen in den kapitalistischen Süden gereist.

Laut Berichten habe sie die Einladung, während eines Mittagessens mit Moon, im Präsidentenpalast von Seoul mündlich überbracht. Kims Schwester Kim Yo Jong ist Teil einer hochrangigen nordkoreanischen Delegation, die auch das 90 Jahre alte protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas, Kim Yong Nam, umfasst.Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Mitglied der herrschenden Kim-Familie nach Südkorea reist.