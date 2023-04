Die Kämpfe im Sudan reißen nicht ab, mehr als 1.000 Menschen wurden bislang ausgeflogen. Außenminister Asselborn mahnt zur Solidarität.

Zehntausende fliehen aus Sudan, Asselborn mahnt Solidarität an

(dpa/mer) - Während ausländische Regierungen am Montag weiter ihre Staatsbürger aus dem umkämpften Sudan evakuierten, sind Zehntausende Sudanesen unter Lebensgefahr auf dem Landweg in Nachbarländer geflüchtet. „Zivilisten fliehen aus den von Kämpfen betroffenen Gebieten unter anderem in den Tschad, nach Ägypten und in den Südsudan“, teilte das UN-Nothilfebüro Ocha am Montag mit. Tausende Flüchtlinge versammelten sich demnach auch an der Grenze zu Äthiopien.



Ein Land gefangen in der Spirale der Gewalt Trotz eines vereinbarten Waffenstillstands gehen die Kämpfe in Sudan auch zum Ende des Fastenmonats Ramadan unvermindert weiter.

Westliche Streitkräfte retteten mit militärischen Evakuierungseinsätzen seit Sonntag mehr als 1.000 Menschen aus dem Sudan. Luxemburger befanden sich nach Angaben des Außenministeriums nicht in dem Krisenland. Außenminister Jean Asselborn begrüßte die Flüge der deutschen Bundeswehr und anderer Armeen, EU-Bürger auszufliegen. Zugleich mahnte er gegenüber dem evangelischen Pressedienst, die lokale Bevölkerung nicht zu vergessen: „Denken wir auch an die Menschen, die nicht evakuiert werden können, die im Sudan leben.“

In dem nordostafrikanischen Land waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen dem Militär und Paramilitär des Landes am Horn Afrikas ausgebrochen. Die Hauptstadt Khartum wurde am Montag zum zehnten Tag in Folge von schweren Gefechten erschüttert. Medien und Augenzeugen auf Twitter berichteten von Luftangriffen der Armee in der an Khartum nördlich angrenzenden Stadt Omdurman sowie im Vorort Kalakla.

Denken wir auch an die Menschen, die nicht evakuiert werden können, die im Sudan leben. Außenminister Jean Asselborn

Eine von den Konfliktparteien vereinbarte Feuerpause für die Eid-al-Fitr-Feierlichkeiten zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan, die seit Freitagabend nur teilweise eingehalten wurde, soll am Montagabend zu Ende gehen. Danach könnte es erneut zu einer Intensivierung der Gefechte kommen.

Mindestens 427 Menschen getötet

De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe, der Rapid Support Forces (RSF). Die zwei Männer führten das Land mit rund 46 Millionen Einwohnern seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021.

Nach Angaben der UN sind seit Beginn des Konflikts mindestens 427 Menschen getötet und 3.700 verletzt worden. Die eigentliche Opferzahl wird jedoch als wesentlich höher vermutet. Laut UN-Nothilfebüro Ocha verursachen die anhaltenden Kämpfe akuten Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoffen. Die Preise essenzieller Güter seien in die Höhe geschossen. „Die Kämpfe müssen enden. Die Menschen brauchen Zugang zu dringender Hilfe und grundlegenden Dienstleistungen.“

Die UN-Mission im Sudan teilte mit, dass sie trotz der Evakuierung zahlreicher Mitarbeiter ihre Arbeit im Land fortsetzen würde. Mehr als 700 Mitarbeiter der Vereinten Nationen sowie internationaler NGOs und Botschaftsangehöriger hätten die Hafenstadt Port Sudan erreicht und sollten von dort aus evakuiert werden. Eine „kleine Anzahl“ internationaler Mitarbeiter einschließlich des UN-Sonderbeauftragten im Sudan, Volker Perthes, werde weiterhin aus dem Sudan arbeiten. Perthes erklärte: „Wir sind entschlossen, im Sudan zu bleiben und das sudanesische Volk in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen. Wir werden alles tun, was wir können, um Leben zu retten und gleichzeitig die Sicherheit unseres Personals zu schützen.“