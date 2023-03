Der Papst aus Argentinien sorgte vor zehn Jahren für eine große Überraschung in der Kirche. Eine bewegte Dekade in Fotos.

Zehn Jahre Papst Franziskus

Zehn Jahre Papst Franziskus in Bildern seiner Amtszeit

Der Papst aus Argentinien sorgte vor zehn Jahren für eine große Überraschung in der Kirche. Eine bewegte Dekade in Fotos.

Millionen Fernsehzuschauer erinnern sich an den Abend des 13. März 2013 zurück: Kurz nachdem die Livestreams den weißen Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle in die ganze Welt übertragen hatten, trat der Argentinier Jorge Mario Bergoglio auf den Balkon des Petersplatzes.

Freundlich lächelnd begrüßte er die Menschenmenge mit einem „Buona sera“ - der Beginn des Pontifikats von Franziskus, der nun seit zehn Jahren Papst ist.

Seitdem hat der heute 86-Jährige in der Kirche viel bewegt, hat der Gesellschaft mit seinen Reden und Schriften Denkanstöße gegeben - und ist um die halbe Welt gereist. Das Luxemburger Wort erinnert in einer Bildergalerie an wichtige Stationen im Pontifikat von Papst Franziskus.

24 Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. versammeln sich die Kardinäle am 12. März 2013 zum Konklave. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. versammeln sich die Kardinäle am 12. März 2013 zum Konklave. Foto: AFP VATICAN CITY, VATICAN - MARCH 13: Newly elected Pope Francis waves to the waiting crowd from the central balcony of St Peter's Basilica on March 13, 2013 in Vatican City, Vatican. Argentinian Cardinal Jorge Mario Bergoglio was elected as the 266th Pontiff and will lead the world's 1.2 billion Catholics. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images) Getty Images Ein historischer Moment: Am 23. März 2013 treffen sich Papst Franziskus und sein Vorgänger Benedikt XVI. in Castel Gandolfo. Foto: Archiv Seine erste Reise führt zu Menschen am Rande der Gesellschaft: Papst Franziskus prangert im Juli 2013 auf der Insel Lampedusa die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal von Migranten an. Foto: AFP Ein Papst zum Anfassen: Franziskus nimmt eine Pizza mit seinem Porträt entgegen. Foto: AFP Viel Beachtung fand im Herbst 2015 eine Reise in die USA, wo Franziskus von US-Präsident Barack Obama in Empfang genommen wurde. Foto: AFP Im Rahmen der USA-Reise sprach Franziskus auch beim Auftakt des Nachhaltigkeitsgipfels der Vereinten Nationen in New York. In seiner Rede prangerte er vor allem die Umweltzerstörung an und mahnte schnelles Handeln an. Foto: AFP Enge Verbundenheit zu Franziskus: Im März 2016 reiste die großherzogliche Familie zu einer Audienz in den Vatikan. Foto: AFP Noch immer dynamisch: Papst Franziskus 2018, nach fünf Jahren im Amt. Foto: AFP Papst Franziskus spricht nach der Ostermesse 2019 den Segen "Urbi et Orbi" für die Stadt und die Welt vom Balkon des Petersdoms aus. Foto: AFP Im April 2019 trifft Papst Franziskus auf dem Petersplatz auf die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Foto: AFP Im Oktober 2019 erhebt Papst Franziskus den luxemburgischen Erzbischof Jean-Claude Hollerich zum Kardinal. Foto: AFP In den vergangenen Jahren ist Kardinal Hollerich zu einem wichtigen Vertrauten von Papst Franziskus geworden. Foto: Archiv Eine Geste der Ermutigung auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle: Am 27. März 2020 erteilt Franziskus den Segen Urbi et Orbi auf dem menschenleeren Petersplatz. Foto: AFP Papst Franziskus beim Segen Urbi et Orbi am 27. März 2020 allein auf dem Petersplatz im Vatikan. Foto: AFP/Handout Weihnachten 2020: Papst Franziskus erteilt den Segen Urbi et Orbi per Livestream und mit einer Gesichtsmaske. Foto: AFP Geste der Demut: Franziskus wäscht am Gründonnerstag die Füße von Strafgefangenen. Foto: AFP In den vergangen beiden Jahren war die Fußwaschung wegen Corona ausgefallen. Foto: AFP Reisen gehören seit Johannes Paul II. zum Amt des Papstes dazu. In Budapest wurde Papst Franziskus 2021 von der Menschenmenge begeistert empfangen. Foto: AFP Während seines Besuchs im kanadischen Maskwacis bittet Papst Franziskus 2022 um Entschuldigung für die Behandlung von Kindern der First Nations in Kanadas Internatssystem. Foto: AFP Die Überreichung des Kopfschmucks lässt den Papst, der zuvor mit ernster Miene seine Entschuldigung formuliert hatte, lächeln. Foto: AFP Im Februar 2023 führt es den Papst in den Südsudan. Foto: AFP Erstmals 2022 war Papst Franziskus aufgrund von Knieproblemen auf einen Rollstuhl angewiesen. Foto: AFP Bei der Generalaudienz am 8. März 2023 segnet Franziskus Janada Marcus, ein junges nigerianisches Opfer der islamistischen Gruppe Boko Haram. Foto: AFP









