Zehn humanitäre Krisen, die die Welt vergessen hat

Syrien oder Libyen sind täglich in den Schlagzeilen. Doch es gibt zahlreiche Länder im Ausnahmezustand, die kaum Beachtung finden. Die Hilfsorganisation CARE hat eine Top 10 der vergessenen Krisen erstellt.

(mer) Welche humanitären Krisen schaffen es kaum in die Schlagzeilen? Wo leiden Millionen Menschen unbeachtet von der Weltöffentlichkeit? Diesen Fragen hat sich die Hilfsorganisation CARE in ihrem Bericht „Suffering in Silence“ über das Jahr 2019 gestellt ...