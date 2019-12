Der AfD-Rechtsaußen soll in keiner ZDF-Talkshow mehr auftreten. Das erklärte Chefredakteur Peter Frey in einem Interview.

ZDF will Björn Höcke nicht mehr in Talkshows einladen

(dpa) - ZDF-Chefredakteur Peter Frey will den deutschen Rechtspopulisten Björn Höcke nicht mehr als Gast in den Talkshows seines Senders sehen.

In einem „Zeit“-Interview verneinte er die Frage, ob der Chef der Alternative für Deutschland (AfD) in Thüringen noch ein geeigneter Gast in Talkshows sei. Wer bei der Landtagswahl im Oktober Höcke gewählt habe, habe „bewusst rechtsextrem“ gewählt, sagte Frey.

„Wir Medien haben niemanden zu erziehen“, so der Chefredakteur. „Aber wir müssen zeigen, wo die Grenzen demokratischer Gesinnung verlaufen.“

Im September hatte sich Frey bereits dafür gerechtfertigt, dass der Sender ein Interview mit Höcke vorzeitig beendet hatte. Nachdem der Politiker das Gespräch wegen von ihm als unpassend empfundenen Fragen unterbrochen hatte, lehnte das ZDF es ab, das Interview neu zu beginnen.

Höcke gehört zum rechtsnationalen „Flügel“ der AfD, der vom deutschen Inlandsgeheimdienst als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird. Ein Gericht hatte es im Kontext einer Demonstration für zulässig erklärt, den Politiker als „Faschisten“ zu bezeichnen.