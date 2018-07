Die außer Kontrolle geratenen Waldbrände nahe Athen haben neuen Angaben zufolge mindestens 50 Menschen das Leben gekostet.

International 20

Zahl der Waldbrandopfer in Griechenland steigt dramatisch an

Die außer Kontrolle geratenen Waldbrände nahe Athen haben neuen Angaben zufolge mindestens 50 Menschen das Leben gekostet.

(dpa) - Die schweren Waldbrände in Griechenland haben verheerende Folgen. Mindestens 50 Leichen hatten Rettungskräfte nahe der Hafenstadt Rafina im Osten Athens bis zum Dienstagmorgen bereits entdeckt. Unter ihnen seien viele Kinder, berichtete das Staatsfernsehen ERT. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Viele schwebten in Lebensgefahr. „Es ist eine nationale Tragödie“, sagte Innenminister Panos Skourletis dem Sender.





20 Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP Die Waldbrände in Griechenland sind außer Kontrolle geraten. Foto: AFP

Die Waldbrände waren am Vortag zunächst 30 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt ausgebrochen. In der Region herrschte seit zwei Wochen extreme Trockenheit. Starker Wind fachte die Flammen an. Dutzende Häuser brannten aus. Die Autobahn- und Bahnverbindung Athen-Korinth wurde mehrere Stunden lang unterbrochen. Und während die Feuerwehr sich in dieser Region konzentrierte, brach ein anderer viel gefährlicherer Brand im Osten Athens bei Rafina aus.

Die Region Rafina ist dicht bewaldet. Im Pinienwald verstreut stehen Tausende Ferienhäuser und Wohnungen. Viele Athener verbringen dort ihren Sommerurlaub. Panik brach aus. Die Straßen waren verstopft. Es habe keinen Ausweg gegeben, berichteten Augenzeugen. „Man konnte nicht atmen. Es war schrecklich“, sagte ein Mann im Staatsfernsehen.

Die Flammen holten die flüchtenden Menschen ein. Viele verbrannten bei lebendigem Leib, berichteten Rettungskräfte. Zunächst bezifferte die Regierung die Zahl der Opfer auf 24. Am Dienstagmorgen entdeckten Rettungsmannschaften des Roten Kreuzes weitere 26 verkohlte Leichen auf einem Grundstück nahe Rafina. Unter den Opfern seien ganze Familien, berichteten Reporter von dort.

Großes Feuer in Griechenland - Tsipras bricht Reise ab Seit Tagen ist es extrem heiß und trocken in Griechenland, hinzu kommt starker Wind. Jetzt brennen dort Wälder. Experten sprechen vom „schlimmsten Szenario“.

Tausende Menschen suchten Zuflucht an den Stränden. Fischer und die Küstenwache holten in der Nacht mehr als 700 von ihnen von den Stränden. Viele harrten noch am Dienstag auf steilen Küstenabschnitten aus.

Erste Inspektionen zeigten, dass ganze Stadtviertel der Ferienstädte Rafina, Mati und Nea Makri im Osten Athens völlig zerstört sind. Strom, Telefon und Internet sind ausgefallen. Unterdessen hat der Wind nachgelassen. Die meisten Brände wurden gelöscht oder seien unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.