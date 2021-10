Der Regierungschef tauschte sich mit der scheidenden Kanzlerin über aktuelle Dossiers aus.

Xavier Bettel zu Gast bei Angela Merkel

Xavier Bettel traf am Montag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beim voraussichtlich letzten Treffen mit der scheidenden Kanzlerin waren beide sich einig, dass die EU während der Pandemie auf eine Zerreißprobe gestellt wurde, diese sich aber auch in schwierigen Zeiten beweisen konnte. Die Solidarität habe ihre Früchte getragen, so der Tenor.

Weiterhin beschäftigten die beiden Politiker sich mit den hohen Energiepreisen, die den Verbrauchern aktuell tiefe Löcher ins Portemonnaie reißen. Für den luxemburgischen Premier sind Beihilfen an sozial schwächere Bürger und auf längere Sicht eine erhöhte Transparenz des Binnenmarktes probate Mittel, um der Entwicklung gegenzusteuern.

Mit Blick auf die Überschwemmungskatastrophe aus dem vergangenen Juli unterstrichen Bettel und Merkel die Notwendigkeit, sich mit der Klimafrage zu befassen und die bis 2030 gesetzten Ziele nicht als endgültig zu betrachten sondern als Etappe zu einer Umstrukturierung der Gesellschaft und der Industrie in Richtung Klimaneutralität.

Auch die Konflikte innerhalb der EU - besonders die Dissonanzen mit Polens Regierung waren ein Thema. Die Rechtsstaatlichkeit sei das Fundament der EU, betonte Merkel nach dem Treffen. Auf der anderen Seite wolle man aber auch immer Lösungen finden, bei denen sich alle mitgenommen fühlen. Das scheine im Moment nicht so einfach zu sein, wie das polnische Verfassungsgerichtsurteil zeige.



Bettel nutzte aber auch die Gelegenheit, Angela Merkel für 16 Jahre gute Zusammenarbeit beider Länder zu danken - persönlich und im Namen des Landes. Er überreichte ihr die Grand-croix de l’ordre du Mérite als Anerkennung.

