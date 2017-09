(dv) - Nach Jean-Claude Junckers Grundsatzrede zur Lage der EU Mitte September hatte Premier Xavier Bettel für Kontroversen gesorgt, weil er in seiner ersten Reaktion meinte, einige von Junckers Ideen seien "realitätsfremd". Bettel erntete damit Kritik aus den Reihen der CSV, aber auch vom DP-EU-Parlamentarier Charles Goerens und dem ehemaligen LSAP-EU-Parlamentarier Ben Fayot.

Bettels Kritik bezog sich vor allem auf die Vorschläge, Euro- und Schengenraum schnell zu erweitern sowie auf die Idee, aus einem EU-Kommissar einen EU-Finanzminister zu machen.



Bei einem EU-Gipfel am Freitag in Tallinn blieb Bettel beim zweiten Teil seiner Kritik. Der Euro sei die Sache der EU-Staaten und nicht der Europäischen Kommission, so Premier Bettel. "Ich glaube nicht, dass diese Änderung den Euroraum effizienter machen würde, doch wir werden die Debatten mit Offenheit angehen", signalisierte er weiter.



Was die Erweiterung des Euroraums und der Schengenzone angeht, präzisierte Bettel allerdings, dass er die "Ziele Junckers vollkommen teilt". Problematisch findet Bettel aber den Zeitpunkt dieser Aussagen. Es sei falsch, so kurz nach der Griechenlandkrise und dem Brexit von einer raschen Vergrößerung des Euroraums zu reden. "Man sollte keinen falschen Eindruck erwecken", so der Premier.