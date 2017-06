Von Pierre Leyers, Peking



Der Tian'anmen-Platz im Zentrum Pekings hat gewaltige Ausmaße. 880 Meter lang und 500 Meter breit kann dieser „Platz des Himmlischen Friedens“ eine Million Menschen aufnehmen. Wären alle Einwohner Luxemburgs am Montag anwesend gewesen, als Chinas Regierungschef Li Keqiang seinen Amtskollegen Xavier Bettel mit militärischen Ehren vor der Großen Halle des Volkes empfing, es hätte kein Gedränge geherrscht.



Li Keqiang und Xavier Bettel schreiten die Ehrengarde ab.

Der rote Teppich war für Xavier Bettel in mehrfacher Hinsicht ausgerollt. Der Staatsgast aus dem fernen Europa, begleitet von Finanzminister Pierre Gramegna und Nachhaltigkeitsminister François Bausch, wurde mit ausgefeiltem Zeremoniell auf höchster Ebene empfangen. Für Mittwoch steht auch eine Unterredung mit Präsident Xi Jinping auf dem Besuchsprogramm. „Wir hatten eine gute, ehrliche und direkte Diskussion“, sagte Xavier Bettel im Anschluss an seine Unterredung mit Premier Li Keqiang. Luxemburg und China nahmen vor 45 Jahren diplomatische Beziehungen auf. „In den letzten Jahren hat sich eine Partnerschaft aufgebaut, die auf Vertrauen und Respekt beruht“, stellte Bettel fest.

Soldatinnen und Soldaten von Armee, Marine und Luftwaffe bilden die Ehrengarde für den Luxemburger Staatsgast.

Es ist eine Partnerschaft, die auch auf handfesten wirtschaftlichen Interessen beruht. Vier Abkommen und Absichtserklärungen im Transport- und im Finanzbereich wurden bei der offiziellen Visite unterzeichnet. Xavier Bettel brachte den Wunsch zum Ausdruck, die unter chinesischer Führung gegründete Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) möge das Großherzogtum als Standort für ihr Europabüro wählen, schließlich sei dort das europäische Pendant EIB in direkter Nachbarschaft. Li Keqiang wiederum gefiel, dass Luxemburg als erstes europäisches Land Mitglied in der AIIB geworden ist. Er selbst sehe die Möglichkeit einer Ansiedlung in Luxemburg mit Wohlwollen, könne aber nichts versprechen, weil über diese Frage der Verwaltungsrat des privatrechtlich geführten Instituts entscheiden müsse.

China will Marktwirtschaft sein

Chinas Regierungschef bat den Gast aus Luxemburg im Gegenzug um Unterstützung bei einem dornigen Dossier, das derzeit die Beziehung zur EU belastet, und für des Reich der Mitte mit viel Prestige verbunden ist. Li Keqiang fordert, dass die EU China als Marktwirtschaft anerkennt. Die Europäer haben Strafzölle gegenüber China verhängt, weil Peking nach Ansicht der EU den europäischen Markt mit billigem Stahl flute. Li wiederum sagt, dass die Regeln der Welthandelsorganisation gelten müssten. Diese handelspolitischen Differenzen hatten zuletzt beim EU-China-Gipfel in Brüssel eine gemeinsame Erklärung für das Pariser Klimaschutzabkommen verhindert.



Luxemburger Fahne und chinesisches Staatswappen an der Grossen Halle des Volkes.

Als Vermittler in diesem Dossier – um nichts weniger handelt es sich bei der Bitte – dürfte Xavier Bettel in eine Zwickmühle geraten. Einerseits muss er an die Interessen des weltgrößten Stahlerzeugers ArcelorMittal denken, an dem der Luxemburger Staat beteiligt ist, anderseits würde er den chinesischen Geschäftspartnern gerne entgegenkommen. Nicht ohne Grund. Luxemburg beherbergt schon die Europazentralen der sechs größten chinesischen Banken, zwei weitere Institute – China Everbright Bank und Shanghai Pudong Development Bank – sollen folgen. Sie werden die Erlaubnis der chinesischen Behörden brauchen, ehe sie sich auf den Weg nach Luxemburg machen.



Die Chemie zwischen Li Keqiang (r.) und Xavier Bettel stimmte, die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern auch.

Xavier Bettel wies seinen Gastgeber darauf hin, dass Luxemburg keine Einigung unterstützen könne, die das „level playing field“ zu seinen Ungunsten verschiebt. Einigkeit beim Klima Li Keqiang entgegnete, vielleicht mit orientalischer Listigkeit, auch China unterstütze ein „Level playing field“. Wobei sich die Frage stellt, welcher der beiden Partner definiert, wo denn das „Level“ des Spielfelds anfängt.

Einigkeit herrschte beim Klimaschutz



Nach dem Rückzug der USA aus dem Abkommen von Paris begrüßte Xavier Bettel das Bekenntnis der chinesischen Regierung zu weiteren Anstrengungen in diesem Bereich. Li Keqiang hat ihm daraufhin geantwortet: „Wenn wir uns verpflichten, dann respektieren wir das auch.“