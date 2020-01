Xavier Bettel im Élysée-Palast empfangen

Der französische Präsident war am Mittwoch zu Besuch in Luxemburg. Nach dem Empfang durch Premierminister Xavier Bettel am Flughafen wurden Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa empfangen. Anschließend standen im Schloss von Senningen politische Gespräche auf dem Programm, an denen auch der belgische Premier Michel teilnahm.