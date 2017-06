Von Pierre Leyers z.Zt. Peking

Die viertägige offizielle Visite von Xavier Bettel in China ging am Mittwochabend zu Ende. Nach einer Besichtigung der „Verbotenen Stadt“ im Zentrum Pekings führte der Premier am Nachmittag Unterredungen mit Staatspräsident Xi Jinping und mit Parlamentspräsident Zhang Dejiang.

„Wir wurden auf Augenhöhe“ empfangen, sagte Bettel im Anschluss an diese Gespräche auf höchster Ebene der Volksrepublik. China sehe Luxemburg als zuverlässigen Partner, das gute Verhältnis zwischen beiden Ländern sei durch den Besuch noch enger geworden.



Vor allem für die Belebung der geschäftlichen Beziehungen war der Besuch nützlich. In China mit seiner staatlich gesteuerten Wirtschaft werden keine geschäftlichen Entscheidungen von einiger Tragweite ohne das Einverständnis der Regierung getroffen.



Persönliche Beziehungen sind dabei das A und O. Logistik, Finanzen und Tourismus standen im Fokus bei dem Treffen mit Präsident Xi Jinping. Xi regte eine engere Zusammenarbeit im Bereich neuer Technologien an. Er äußerte den Wunsch, dass künftig mehr chinesische Touristen in Luxemburg übernachten sollen. Xavier Bettel bekundete Interesse am Europabüro der Investmentbank AIIB.