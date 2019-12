Wuppertal: Mann randaliert mit Hammer und wird erschossen

Foto: Blaulicht Aktuell Solingen/dpa

Polizisten sind auf einer abgesperrten Straße im Einsatz. Bei einem Polizeieinsatz haben Beamte am Samstag einen Mann mit Schüssen tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 25-jährige Wuppertaler am Nachmittag mit einem Hammer auf mehrere Autos eingeschlagen, sagte am Abend ein Polizeisprecher.