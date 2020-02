In Wuhan haben Bauarbeiter in zehn Tagen ein riesiges Krankenhaus in Rekordzeit errichtet. Das logistische Mammutprojekt gilt für Chinas Staatsführung als Symbol für den Kampf gegen den Virus.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Wuhan: Tausend Betten in zehn Tagen

In Wuhan haben Bauarbeiter in zehn Tagen ein riesiges Krankenhaus in Rekordzeit errichtet. Das logistische Mammutprojekt gilt für Chinas Staatsführung als Symbol für den Kampf gegen den Virus.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking) In hellblauen Schutzanzügen transportieren die Ärzte insgesamt 50 Patienten auf Bahren und Rollstühlen in das vor wenigen Stunden eröffnete Krankenhaus.

Voller Stolz publizieren chinesische Staatsmedien am Dienstag Fotos der ersten Arbeitsschritte in der Huoshenshan-Klinik in Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus. Gigantische Dimensionen Allein die Dimension des Bauprojekts sind gigantisch: Auf 25 ...