Drei Menschen wurden bei der Messerattacke getötet, wie die Polizei bestätigt. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Würzburg

Drei Tote und mehrere Verletzte bei Messerattacke

(SC/dpa) - In der Würzburger Innenstadt ist es am Freitagabend zu einer Messerattacke mit drei Toten und mehreren, teils schwer verletzten Personen gekommen, wie bei Polizei bestätigt. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Hinweise auf einen zweiten Täter gebe es nicht, so die Polizei Unterfranken. Der Großeinsatz fand offenbar am Barbarossaplatz in der bayrischen Großstadt statt, wo die Polizei weiterhin „mit starken Kräften vor Ort“ ist. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

Wir sind nach wie vor mit starken Kräften vor Ort. Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt. Es sind mehrere Verletzte und auch Todesopfer zu beklagen. Es besteht keine Gefahr mehr! Weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Laut der „Süddeutsche Zeitung“ habe der Täter durch einen Schuss ins Bein gestoppt werden können. Die „Bild“ berichtet von drei Toten und sechs Verletzten, die offenbar wahllos angegriffen wurden. Die Innenstadt ist derzeit noch weiträumig abgesperrt, es bestehe allerdings keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, so die Polizei Unterfranken über Twitter.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich der Polizei zufolge um einen 24-jährigen Somalier, der in Würzburg lebt. Bei der Festnahme sei er von einer Polizeikugel getroffen worden. Er befinde sich allerdings außer Lebensgefahr. Er war in psychiatrischer Behandlung, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte.

5 Polizisten stehen in der Innenstadt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Polizisten stehen in der Innenstadt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Rettungswagen sind in der Nähe des Tatorts zu sehen. Foto: Carolin Gißibl/dpa Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Polizisten stehen in der Innenstadt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Polizisten laufen in der Innenstadt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich bei ihnen zu melden und keine Fotos oder Video von der Tat in den sozialen Netzwerken zu teilen. „Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!“, so die Polizei Unterfranken auf Twitter.

Viele sind diesem Aufruf jedoch offenbar nicht nachgekommen. In den sozialen Medien kursieren Videos, in denen Passanten den mutmaßlichen Angreifer mit Terrassenstühlen und anderen Hilfsmitteln offenbar in die Flucht zu treiben versuchen. Kurze Zeit später rückt die Polizei mit Sirene und Blaulicht an. Die Authentizität dieser Videos lässt sich derzeit noch nicht prüfen.



Kleiner Junge verletzt, Vater wahrscheinlich tot

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann reiste nach der Messerattacke nach Würzburg. Er wolle sich am Tatort ein Bild der Lage machen, sagte ein Sprecher des CSU-Politikers am Freitagabend. Nach Angaben von Bayerns Innenminister ist bei der Messerattacke auch ein kleiner Junge verletzt worden. Sein Vater sei wahrscheinlich getötet worden, sagte der CSU-Politiker am Freitag vor Ort in Würzburg.

Entsetzliche und schockierende Nachricht aus Würzburg: Wir trauern mit den Opfern und deren Familien. Wir bangen und hoffen mit den Verletzten.

Dank an die Polizei für das rasche Eingreifen. #würzburg — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 25, 2021

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die Nachricht von Toten und Verletzten bei einer Messerattacke am Freitag in Würzburg als entsetzlich und schockierend . „Wir trauern mit den Opfern und ihren Familien“, schrieb der CSU-Politiker auf Twitter und fügte hinzu: „Wir bangen und hoffen mit den Verletzten.“ Zudem dankte er Zeugen: „Ein großer Dank und Respekt für das beherzte Eingreifen vieler Bürger, die sich dem mutmaßlichen Angreifer entschlossen entgegenstellten.“



Die Hintergründe der Messerattacke sind derzeit noch unklar. Auch einige Medienberichte, es handele sich um einen Amoklauf, sind derzeit noch unbestätigt.

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.



