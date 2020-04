Der japanische Fotograf Yasuyoshi Chiba erhielt die begehrte Auszeichnung für das beste Pressefoto des Jahres. Die Preisträger im Überblick.

World Press Photo 2020: Die besten Fotos

Der japanische Fotograf Yasuyoshi Chiba erhielt die begehrte Auszeichnung für das beste Pressefoto des Jahres. Die Preisträger im Überblick.

(dpa) - Ein Moment der Poesie mitten in den blutigen Protesten im Sudan ist vergangene Woche zum World Press Photo 2020 gewählt worden. Das Siegerbild „Straight Voice“ (Gerade heraus gesprochen) zeigt einen jungen Mann, der im Juni 2019 mitten in einer Gruppe von Demonstranten und im Schein vieler Handy-Lampen, Gedichte rezitiert. Der japanische Fotograf Yasuyoshi Chiba ist damit Sieger des renommierten Wettbewerbes und erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis.

Chiba hatte das Foto für die französische Nachrichtenagentur AFP in der Hauptstadt Khartoum aufgenommen. „Dieser Moment war der einzige friedliche Gruppen-Protest, den ich in dieser Zeit miterlebt hatte“, sagte er. Präsident Omar al-Baschir war nach fast 30 Jahren an der Macht vom Militär gestürzt worden. Nach heftigen Protesten einigten sich im Juni Streitkräfte und Oppositionsbewegung auf eine Übergangsregierung.

Rund 4.300 Fotografen aus 24 Ländern hatten sich mit fast 74.000 Fotos beteiligt. Die Jury vergab 44 Preise in mehreren Kategorien. Die Fotos sollen in einer großen Ausstellung in zahlreichen Ländern zu sehen sein. Wegen der Corona-Krise wurden in diesem Jahr alle Gewinner nur online benachrichtigt. Die traditionelle zentrale Feier in Amsterdam fiel aus.



Weitere Fotos von den "World Press Photo Awards" in der Bildergalerie.

12 Eisbärenmutter und -junges betrachten auf einer Eisscholle im Arktischen Ozean Flaggen und Ausrüstung neben dem Polarstern-Schiff (Titel "Polar Bear and her Cub"). Fotografin Esther Horwath erhielt dafür den ersten Preise in der Kategorie Environment - Singles. Foto: Esther Horwath/The New York Times/World Press Photo/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eisbärenmutter und -junges betrachten auf einer Eisscholle im Arktischen Ozean Flaggen und Ausrüstung neben dem Polarstern-Schiff (Titel "Polar Bear and her Cub"). Fotografin Esther Horwath erhielt dafür den ersten Preise in der Kategorie Environment - Singles. Foto: Esther Horwath/The New York Times/World Press Photo/dpa Angehörige trauern an der Absturzstelle des Ethiopian Airlines Fluges ET302 (Titel: "Ethiopian Airlines Flight 302 Crash Site"). Das Foto von Mulugeta Ayene erhielt den ersten Preis in der Kategorie Spot News Stories. Foto: Mulugeta Ayene/AP/World Press Photo/dpa Kawhi Leonard (in der Hocke, Mitte) von den Toronto Raptors sieht zu, wie sein Wurf ins Netz geht, während er in der Scotiabank Arena gegen die Philadelphia 76ers im Spiel 7 der Halbfinalspiele der Eastern Conference der NBA-Playoffs 2019 spielt (Titel: "Kawhi Leonard's Game 7 Buzzer Beater"). Das Foto gewann den ersten Preis in der Kategorie Sports Singles. Foto: Mark Blinch/NBAE via Getty Images Kategorie Sports Stories: Emmie Morgan und ihr Sohn Setson, ein Paradise Bobcats Running Back, trösten sich gegenseitig, während sie den Ort besuchen, an dem einst ihr Zuhause stand (Titel: "Rise from the Ashes"). Das Foto entstand in Paradise, USA. Foto: Wally Skalij/Los Angeles Times/World Press Photo/dpa Ein Geschäftsmann sperrt Panzerabwehrgranatenwerfer am Ende eines Ausstellungstages auf der International Defence Exhibition and Conference (IDEX) in Abu Dhabi weg - Titel des Bildes: "Nothing Personal - the Back Office of War". Das Foto gewann den ersten Preis in der Kategorie Contemporary Issues - Singles. Foto: Nikita Teryoshin/World Press Photo/dpa Der Algerier Farouk Batiche (Dpa), der die Studentenproteste in Algerien festgehalten hatte, gewann den ersten Preis in der Kategorie Spot News Singles. Foto: Farouk Batiche/dpa Proteste in Hongkong: Der AFP-Fotograf Nicolas Asfouri erhielt den ersten Preis in der Kategorie General News Stories. Foto: AFP/Nicolas Asfouri 29.01.2019, Indonesien, Insel Sumatra: World Press Photo 2020, Kategorie "NATURE - FIRST PRIZE, STORIES", daraus ein Motiv: Fahzren, ein 30 Jahre alter männlicher Orang-Utan, wird in einer Quarantänestation auf Sumatra einer medizinischen Routineuntersuchung unterzogen. Er hat die meiste Zeit seines Lebens in einem Zoo verbracht und verfügt nicht über die Fähigkeiten, um in die freie Wildbahn zurückgebracht zu werden (Titel "Saving Orangutans"). Das Foto wurde in der Kategorie Nature Stories mit dem ersten Preis bedacht. Foto: Alain Schroeder/World Press Photo/dpa Oliver Weiken (dpa) erhielt den dritten Preis für eine Serie über einen Terroranschlag in Kairo in der Kategorie Spot News Stories. Foto: Oliver Weiken/dpa Die Jury zeichnete außerdem eine Serie über die Unruhen in Algerien des französischen Fotografen Romain Laurendeau als beste World Press Photo-Story des Jahres aus. Die Serie "Kho, die Entstehung einer Revolte" zeige das tiefe Unbehagen der Jugend, erklärte die Jury. Foto: Romain Laurendeau/World Presse Photo/dpa Jugendliche sehen ein Fußballspiel, das im Kino Olympia in Alger gezeigt wird. Das Kino überträgt mehrmals wöchentlich europäische Spiele. Foto aus der Serie "Kho, die Entstehung einer Revolte". Romain Laurendeau/World Presse P Dieses junge Paar in Alger trotzt allen Tabus, indem es sich in der Öffentlichkeit küsst. Foto aus der Serie "Kho, die Entstehung einer Revolte". Foto: Romain Laurendeau/World Press Photo/dpa