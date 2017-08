(mth)- In der südfinnischen Stadt Turku ist es am Freitagnachmittag offenbar zu einem blutigen Zwischenfall mit zwei Toten gekommen.

Im Stadtzentrum hat ein Mann Passanten mit einem Messer angegriffen. Sechs Verletzte würden im Krankenhaus behandelt, sagten die Ermittler am Freitagabend in einer Pressekonferenz. Man kenne das Motiv für den Angriff am Nachmittag nicht und bemühe sich, die Identität des inhaftierten Verdächtigen zu klären, sagte der nationale Polizeichef Seppo Kolehmainen.

Der Angreifer wurde von der Polizei niedergeschossen und festgenommen. Er soll am Leben sein. Fotos und ein Video von Augenzeugen zeigten den Verwundeten am Boden liegend. Die Polizei vermutet einen terroristischen Hintergrund, wie die Ermittler am Samstag bekanntgaben.

Im Netz kursierten Bilder, die offenbar mehrere blutende Personen am Boden zeigten. Die Polizei forderte dazu auf, dem Bereich fern zu bleiben, da man derzeit nach "möglichen Komplizen" suche. Die Sicherheitsvorkehrungen an finnischen Bahnhöfen und Flughäfen wurden verstärkt.



Der Fernsehsender YLE berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, mehrere Schüsse seien zu hören gewesen. Auf Bildern aus der Innenstadt waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen.

Die Polizeipräsenz an Bahnhöfen und am Flughafen von Helsinki wurde erhöht. Die Großstadt Turku liegt rund 170 Kilometer von der Hauptstadt Helsinki entfernt an der Westküste.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert