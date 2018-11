Laut Kreml wird es wegen Terminproblemen nicht zu einem längeren Gespräch zwischen den Präsidenten der USA und Russlands kommen. In Paris wird am Sonntag dem Ende des Ersten Weltkriegs gedacht.

Wohl kein Treffen von Putin und Trump in Paris

Laut Kreml wird es wegen Terminproblemen nicht zu einem längeren Gespräch zwischen den Präsidenten der USA und Russlands kommen. In Paris wird am Sonntag dem Ende des Ersten Weltkriegs gedacht.

(dpa) - Nach US-Präsident Donald Trump hat auch der russische Staatschef Wladimir Putin die Erwartungen an ein Treffen beim bevorstehenden Weltkriegsgedenken in Paris heruntergeschraubt. „In Paris wird es eher nicht klappen mit einem umfassenden Treffen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montagabend in Moskau. Der komplizierte Zeitplan der Veranstaltung zur Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren lasse das nicht zu.



„Putin und Trump könnten sich im Vorübergehen begegnen und festlegen, wann sie einander ausführlich treffen“, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Der französische Präsident Emmanuel Macron habe darauf gedrungen, dass die Gedenkfeiern am kommenden Sonntag (11.11.) nicht von einem russisch-amerikanischen Treffen „überschattet“ werden, berichtete die Moskauer Zeitung „Kommersant“ unter Berufung auf europäische diplomatische Quellen.

Putin hatte die Begegnung vorgeschlagen, um mit Trump über den angekündigten Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag zum Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen zu sprechen. Trump sagte am Montag, er reise aus anderen Gründen nach Paris als für ein Treffen mit Putin. „Wir wissen nicht, ob das der richtige Ort ist.“ Ein möglicher nächster Treffpunkt ist der G20-Gipfel großer Industrie- und Schwellenländer Ende November in Argentinien.