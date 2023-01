Polen setzt Deutschland bei der Kampfpanzer-Frage unter Druck - und entlarvt damit, wie uneins die Ampel-Koalition immer noch ist.

Waffenlieferungen für die Ukraine

Wohin rollt der Leopard?

Polen setzt Deutschland bei der Kampfpanzer-Frage für die Ukraine unter Druck - und entlarvt damit, wie uneins die Ampel-Koalition in dieser Frage immer noch ist.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Am Donnerstag geht Christine Lambrecht auf Truppenbesuch. Marienberg in Südsachsen, Erzgebirgskaserne, Standort des Panzergrenadierbataillons 371. Zwei seiner Kompanien gehören zur NATO-Speerspitze VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), die zuständig ist für den Schutz der Ostgrenze des Bündnisses. Jetzt zeigen Soldaten der deutschen Verteidigungsministerin, was der Schützenpanzer „Marder“ kann – und was die Truppe mit diesem Panzer.

Eine Woche zuvor haben zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dann seine Parteifreundin Lambrecht der Ukraine zugesagt, Deutschland werde „bis zu 40“ Marder liefern, um das Land in seiner Verteidigung gegen Russland zu unterstützen. Tags zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Ukraine diverse „AMX-10 RC“ versprochen, die nach international üblicher Klassifikation als Spähpanzer gelten; der Elysée allerdings nannte den AMX-10, der auf Rädern rollt, nicht auf Ketten, einen „leichten Kampfpanzer“.

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) steht beim Besuch des Panzergrenadierbataillons 371 in der Erzgebirgskaserne vor einem Schützenpanzer-Marder und spricht zu Journalisten. Foto: dpa

Damit war nicht bloß, wieder einmal, das Wort in der Welt, das Kanzler Scholz meidet, wo er nur kann. Deutschland erscheint obendrein erneut als das Land, das zur militärischen Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine gedrängt werden muss. Und noch am Tag der Lambrecht-Erklärung, die Marder kämen „aus Industrie- und Bundeswehrbeständen“ geht es um die Frage, wann Deutschland endlich auch den „Leopard“ liefern werde, Kurzform „Leo“. Den Kampfpanzer, um den die Ukraine die Bundesregierung schon lange und immer dringlicher bittet.

Eine Allianz zwischen Opposition und Regierung

Bei der Klausur in Kloster Seeon fordert Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin, ebenfalls am Dreikönigstag, nun seien sie fällig: „Leo 1 und Leo 2“. Übersetzt: Die Union, für die Dobrindt spricht, würde liefern, was möglich ist - bis hin zur modernsten Version. Und ist damit einig mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die bereits seit dem Herbst Leoparden in der Ukraine sehen will.

In der Debatte rund um die Lieferung von Leopard 2-Panzern wird Kanzler Olaf Scholz nicht zum ersten Mal ein zu zögerliches Verhalten vorgeworfen. Foto: dpa

Das bedeutet, einerseits, eine Allianz zwischen Opposition und Regierung, denn Strack-Zimmermann gehört zur FDP. Andererseits führt in der Panzer-Frage ja längst und ganz offensichtlich ein Riss durch die Ampel-Koalition. Wenn auch nicht alle Grünen so vehemente Liefer-Verfechter sind wie der frühere Fraktionschef Anton Hofreiter: Insgesamt wollen die Grünen und die FDP mehr und massivere Unterstützung - viele Sozialdemokraten aber, vorneweg ihr Fraktionschef Rolf Mützenich, bremsen. Sie bevorzugen Verhandlungen statt Waffen. In der Klausur am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche kursiert ein Papier, das verstärktes Bemühen um „diplomatische Lösungen“ fordert. Gelobt wird die Politik des Kanzlers. Er ziehe mit „die richtigen Schlüsse“ und agiere „wegweisend“.

Der Ruf nach Verhandlungen hat etwas mit völliger Unkenntnis der Lage zu tun. Osteuropa-Historiker Karl Schlögel

Selbst in der Ampel allerdings finden viele, Scholz sei viel zu zögerlich. Manche werfen ihm gar Feigheit vor. Die Version des Kanzleramts freilich lautet: Deutschland handle in einem fort - aber es unternehme „keine Alleingänge“. Vier Tage nach Bekanntwerden der Marder-Entscheidung, am Montag, sagt Scholz das wieder einmal. Im Übrigen werde Deutschland - „so wie in der Vergangenheit - immer vorne dabei sein, wenn es um den Umfang und auch die Qualität der Lieferungen geht“. Am selben Tag melden britische Medien, in London werde die Lieferung von Challenger-2-Panzern erwogen - dem britischen Leopard-Pendant.

Druck auf Ampel-Koalition wächst

Am Dienstag wird das Positionspapier der Kanzler-Fraktion öffentlich, das zu Verhandlungen mahnt: „Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld entschieden.“ Am Mittwoch zürnt der vielleicht renommierteste Osteuropa-Historiker Deutschlands, Karl Schlögel, im „Tagesspiegel“: „Der Ruf nach Verhandlungen hat etwas mit völliger Unkenntnis der Lage zu tun.“ Schlögels Vorwurf gilt zuvorderst jenen deutschen Intellektuellen, die - wie jüngst der Hamburger Rechtsphilosoph Reinhard Merkel - die Ukraine in der „Pflicht“ zu Verhandlungen mit Russland sehen. Schlögel setzt auf Kampfpanzer - denn: „Wenn nichts passiert, wird Russland die Zerstörung fortsetzen.“

Am selben Tag sagt Mützenich in der Klausur, die Ukraine müsse bekommen, „was für das Selbstverteidigungsrecht wichtig ist“; es gebe „keine roten Linien“. Und Polen kündigt an, der Ukraine 14 seiner Leoparden zu überlassen - wenn Deutschland als Produktionsland zustimme. Am Donnerstag erklärt Scholzens grüner Vizekanzler Robert Habeck, Deutschland solle „sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen“. Und in Marienberg verabschiedet sich Verteidigungsministerin Lambrecht mit dem Hinweis, „in den Zeiten, in denen wir leben“ sei es klug, „nichts auszuschließen“. Das ist noch kein Ja. Ein Nein aber erst recht nicht.

