Luxemburg eröffnet drei neue Botschaften

Michael MERTEN In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist das diplomatische Personal Luxemburgs stark angewachsen. 2023 kommen neue Vertretungsbüros hinzu.

Vier Jahre – so lange ist es her, dass pandemiebedingt die letzte „Conférence diplomatique“ in Luxemburg stattfand. „Wir haben das in den Covid-Jahren über Internet gemacht, aber das war nicht dasselbe“, erklärte Außenminister Jean Asselborn am Donnerstag beim Bilanzgespräch zu der dreieinhalbtägigen Konferenz, zu der Luxemburger Diplomatinnen und Diplomaten aus aller Welt zusammenkamen.

Nicht nur die Botschafterinnen und Botschafter, auch Asselborn selbst schätzt die wiedergewonnenen Reisefreiheiten: Es sei angesichts des dominierenden Krieges in der Ukraine sehr wichtig, in den Hauptstädten der Welt präsent zu sein und zeigen zu können, „dass Europa nicht nur auf sich selbst konzentriert ist“.

2019 war es noch ein regional begrenzter Konflikt; seit 2022 ist der Krieg in der Ukraine zu einer großangelegten russischen Invasion geworden – und zu einem Konflikt, der auch die Konferenz belagert habe: „Der Einfluss des Krieges ist überall zu spüren“, erklärte Asselborn.

Doch die klare westliche Positionierung gegen den Aggressor Russland wird längst nicht überall in der Welt geteilt. „Unser Auftrag ist auch, die Sanktionen zu erklären und alles dafür zu tun, Putin dazu zu bringen, dass er den Krieg beendet“, so der Chefdiplomat.

Er wolle die Botschaft aussenden, „dass Europa nicht allein auf die Ukraine schaut, sondern sich auch weiterhin in der Welt einsetzt, um Probleme zu lösen“. Die Entwicklungszusammenarbeit werde immer wichtiger. Dieses Jahr will das Außenministerium deshalb neue Botschaften in San José (Costa Rica) und Cotonou (Benin) sowie in Seoul (Südkorea) eröffnen. Stand 2023 gibt es 51 diplomatische und konsularische Vertretungen Luxemburgs, darunter 32 bilaterale Botschaften, 13 Ständige Vertretungen und 6 Generalkonsulate.

Frauenquote hat sich verbessert

Gedankenspiele, eine Botschaft in Kiew zu eröffnen, gebe es derzeit nicht, erläuterte Asselborn. Als kleines Land müsse Luxemburg sich beschränken; es gebe viele diplomatische Kooperationen mit Belgien und den Niederlanden. Die Luxemburger Botschaft in Dänemark decke ganz Skandinavien ab, von Bangkok aus würden sieben Länder betreut.

„Anders geht es nicht“, so der Minister. Seit jeher werde die Ukraine von der Botschaft in Prag mit betreut. Das dortige Team habe eine starke Arbeit geleistet und auch dabei geholfen, zahlreiche Luxemburger zum Kriegsbeginn aus der Ukraine zu bringen.

Bei seinem Amtsantritt 2004 seien 91 Leute im Corps diplomatique beschäftigt gewesen, darunter 26,4 Prozent Frauen, so Asselborn. Mittlerweile seien es 163 Leute, darunter 38,8 Prozent Frauen. „Wir haben uns verbessert, aber wir müssen noch daran schaffen“, betonte Asselborn, der Wert auf die Feststellung legte, dass Luxemburg schon seit Jahren eine feministische Außenpolitik verfolge.

Dies beinhalte, das Thema Gleichheit von Frauen bei internationalen Konferenzen auf die Agenda zu bringen. Zudem gebe es Verpflichtungen bei der Zusammenarbeit mit NGOs. Asselborn betonte, dass es bei dem schrecklichen Krieg in Äthiopien eminent wichtig sei, auch die Opfer von sexueller Gewalt an Friedensverhandlungen zu beteiligen: „Da müssen unbedingt Frauen mitreden dürfen.“

