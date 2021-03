Wo der Corona-Impfstoff als letztes ankommt

In einer Impf-Weltkarte veranschaulicht das „Luxemburger Wort“ den aktuellen Stand der Impfkampagne - ein Spiegelbild der globalen Wohlstandsverteilung.

Während die EU-Mitgliedsstaaten den schleppenden Start der Corona-Impfkampagne monieren und der „Impfweltmeister“ Israel in aller Munde ist, wird die Immunisierung der gesamten Bevölkerung in Schwellen- und Entwicklungsländern wohl noch lange auf sich warten lassen. Die internationale Covax-Initiative zur kostenlosen Verteilung von Corona-Impfstoff an ärmere Länder soll Abhilfe schaffen. Doch die nimmt nur langsam Fahrt auf.

Arm gegen Reich

Dabei ist eine vollständige Rückkehr zur Normalität letztlich aufgrund der zunehmend global vernetzten Volkswirtschaften nur möglich, wenn alle Menschen weltweit geimpft sind ...