Wo Demokratie wirklich gelebt wird

In der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens entscheidet ein per Los bestimmter Bürgerrat die politische Agenda.

Didier Lejeune freut sich. Der 48-jährige Bauangestellte aus dem südlichen Teil der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens hat auch kein Problem damit, 60 Kilometer zu fahren, um sich in Eupen, der Hauptstadt der Gemeinschaft, am Bürgerrat zu beteiligen: „Man macht es aus Überzeugung“. „Ich wollte nie politisch aktiv sein“, sagt er – sich aktiv am Funktionieren der Gesellschaft beteiligen, das allerdings schon. Und der „Bürgerrat“ bietet ihm die Möglichkeit, genau dies zu tun.



Hinter diesem etwas sperrigen Namen steckt ein revolutionäres Projekt, für das sich die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, die 77 000 Einwohner zählt und im sehr dezentralisierten Königreich über weitreichende Befugnisse in den personenbezogenen Bereichen wie Kultur, Bildung und Soziales verfügt, als Laboratorium anbietet ...