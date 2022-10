Der Krieg in der Ukraine belastet sein Land stark. Doch der Außenminister von Moldau will zügig in die EU, wie er in Luxemburg bekräftigt.

Moldau und die EU

„Wir wollen einen aktiven Part in Europa spielen“

Michael MERTEN Der Krieg in der Ukraine belastet sein Land stark. Doch der Außenminister von Moldau will zügig in die EU, wie er in Luxemburg bekräftigt.