Wintersturm in den USA: Tiere erfrieren auf Gnadenhof

Mindestens zwölf Tiere sind auf einem Gradenhof in Texas den eisigen Temperaturen des Wintersturms "Uri" zum Opfer gefallen. Medien berichten außerdem von 37 Menschen, die die Kälte nicht überlebten.

(dpa) - Die Stromausfälle nach einem heftigen Wintersturm im Süden der USA haben nicht nur Menschen, sondern auch Tiere das Leben gekostet. Im dem am stärksten betroffenen Bundesstaat Texas starben bei eisigen Temperaturen mindestens zwölf Tiere auf einem Gnadenhof, wie die gemeinnützige Einrichtung Primarily Primates in San Antonio am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Darunter befänden sich ein Schimpanse, Lemuren und verschiedene andere Affenarten.

Nachdem der Strom am frühen Montagmorgen ausgefallen war, versuchten die Mitarbeiter des rund 280 Quadratmeter großen Gnadenhofs zunächst, die Tiere mithilfe von Generatoren, Heizungen und Decken warm zu halten. Als die Temperaturen mit Einbruch der Nacht erneut sanken, begannen die Helfer, einige der Hunderten von Tiere andernorts in Sicherheit zu bringen, darunter im Zoo der Millionenstadt.

The historic freeze in Tx has taken a toll, + we thank all volunteers, staff + donors for efforts that have evacuated many doz. of animals and kept others, includ. 32 chimps, baboons, monkeys + lemurs in heated bedrooms. Approx. 12 lives lost. — Primarily Primates (@primate_refuge) February 17, 2021

„Ich habe noch nie vor einer solchen Entscheidung gestanden“, sagte Geschäftsführerin Brooke Chavez der Zeitung „San Antonio Express-News“. Die Auswahl der Tiere sei davon abhängig gewesen, welche Aussicht, sie einzufangen. Als die Mitarbeiter begannen, die Tiere für den Transport vorzubereiten, fanden sie auf dem Gelände einige, die bereits verendet waren.

„Ich hätte nie gedacht, dass sich mein Büro in eine Leichenkammer verwandeln würde, aber das ist nun passiert“, sagte Chavez weiter. Die genaue Zahl der toten Tiere könne vermutlich erst dann ermittelt werden, wenn es wärmer werde und der Schnee schmelze. Sie sei aber froh, dass sie so viele Tiere hätten retten können. Dankbar sei sie auch den Menschen, die ihnen Vorräte für die Tiere gespendet hätten. Primarily Primates hat nach eigenen Angaben Hunderte Tiere, darunter viele Primaten, aufgenommen, die zu Forschungs- oder Unterhaltungszwecken benutzt und ausgebeutet wurden.

Wintersturm fordert zahlreiche Todesopfer

Der Sturm und eisige Temperaturen führten seit Montag vor allem im Süden und Osten der USA zu Überlastungen und Ausfällen des Stromnetzes. Nach einem Bericht des Senders CNN sind in den USA bereits mindestens 37 Menschen infolge des Winterwetters ums Leben gekommen, andere Medien nannten niedrigere Totenzahlen.

Schnee und Eis in den USA - Millionen Haushalte ohne Strom Eisige Kälte und ungewöhnlicher Schneefall sorgen in Teilen der USA für Chaos: In der Nacht mussten Millionen Menschen ohne Strom ausharren, die meisten davon in Texas.

Immer noch sind viele Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Daten der Webseite „poweroutage.us“ waren es in Texas am Donnerstagvormittag (MEZ) noch mehr als 667.000 Haushalte. Am Mittwoch hatten in Texas noch gut drei Millionen Haushalte im Dunkeln gesessen. In Houston warnte die Polizei am Donnerstagmorgen vor Ampelausfällen. Besonders betroffen von Stromausfällen waren außerdem die Nachbarstaaten Mississippi und Louisiana im Süden sowie Oregon im Nordwesten des Landes.

4 In einem beheizten Kongresszentrum in Houston finden Menschen Zuflucht vor der Kälte. In vielen Haushalten fehlt nach wie vor der Strom. Foto: Thomas Shea / AFP

Ein Mann macht während des Stromausfalls in Houston (Texas) warmen Kaffee für seine Mitbewohner. Foto: Go Nakamura/Getty Images/AFP Texas: Menschen versuchen an einer Straße ein Auto aus dem Schnee zu schieben. Foto: Suzanne CORDEIRO / AFP In einem beheizten Kongresszentrum in Houston finden Menschen Zuflucht vor der Kälte. In vielen Haushalten fehlt nach wie vor der Strom. Foto: Thomas Shea / AFP

Die Wetterwarnungen reichten demnach von Texas bis nach Neuengland im Nordosten der USA. In den betroffenen Gebieten lebten mehr als 100 Millionen Menschen. Die „Washington Post“ berichtete, dass in mehreren Städten in Texas auch die Wasserversorgung unterbrochen war. Heftige Kritik regte sich in Texas am Netzwerkbetreiber ERCOT. Gouverneur Greg Abbott forderte laut „Washington Post“ den Rücktritt von dessen Führungsmannschaft. Auch für den Donnerstag wurden in Texas eisige Temperaturen vorausgesagt.