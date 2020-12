Winter-Urlaubsziel Schweiz: Das große Zittern am Matterhorn

Der Schweizer Nobelskiort Zermatt heißt trotz Corona seine Gäste willkommen. Doch kurz vor Silvester müssen die Restaurants schließen. Die erfolggewohnte Tourismusbranche klagt.

Von Jan Dirk Herbermann (Zermatt)



Auf der rechten Seite ragt das Matterhorn in den kalten Himmel. Links liegt das Breithorn. Die Gondel stoppt abrupt und der Blick gleitet über die gefrorene Welt rund um die Bergriesen des Schweizer Kantons Wallis. Die Kabine zuckelt wieder an und erreicht die höchste Bergbahnstation Europas, in 3.883 Meter Höhe.

Hier auf dem Klein Matterhorn bietet sich dem Besucher eine noch grandiosere Aussicht, 38 Gipfel der Alpen präsentieren sich in ihrer überragenden Schönheit ...